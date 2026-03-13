Стало известно, какой будет погода на выходные

В субботу-воскресенье, 14-15 марта, в Украине сохранится сухая солнечная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, юго-восточный ветер будет немного нивелировать солнечный прогрев, будет порывистым, иногда даже со штормовыми порывами.

Температура воздуха по выходным станет сдержаннее, днем +9…+12 градусов, только на западе и юге еще теплее, +12…+17 градусов.

"Ночи и утренники все же холодные, ожидается от 1 мороза до 5 тепла", – говорится в сообщении.

В Киеве 14-15 марта будет сухо и солнечно, юго-восточный ветер умеренный, иногда порывистый. В ночные часы прохладно, +2…+5 градусов, в течение дня в субботу и воскресенье ожидается +10…+12 градусов, то есть станет свежее.

"В дальнейшем в Украине предполагается дальнейшее постепенное снижение температуры воздуха", – подытожила Н.Диденко.

Напомним, в пятницу, 13 марта, в Украине было сухо, солнечно и тепло. Днем температура воздуха колебалась в пределах +12…+17 градусов.