В ООН заявили, что РФ забирала украинских детей по приказу Путина

иллюстративное фото: из открытых источников

Депортация и принудительное перемещение украинских детей в РФ происходили с участием высшего руководства страны-агрессорки, в частности Владимира Путина

Как передает RegioNews, об этом идет речь в отчете Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине.

Эксперты считают, что эти действия носили системный характер и являются преступлениями против человечества.

В отчете отмечается, что детей передавали в интернаты или российские приемные семьи, другим меняли документы и гражданство.

В ООН отмечают, что эти действия не были хаотичными или спонтанными. По заключению организации, решение принималось на самом высоком политическом уровне.

Напомним, в 2025 году журнал TIME посвятил обложку украинским детям, которых украла РФ. Издание пишет, что чем дольше украинские дети будут оставаться в России, тем сложнее их будет вернуть и реинтегрировать.