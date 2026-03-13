19:16  13 марта
Стало известно, какой будет погода на выходные
17:56  13 марта
На Закарпатье временно не работает пункт пропуска "Тиса"
17:11  13 марта
Российский дрон атаковал авто полиции в Запорожье
UA | RU
UA | RU
13 марта 2026, 21:59

В ООН заявили, что РФ забирала украинских детей по приказу Путина

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Депортация и принудительное перемещение украинских детей в РФ происходили с участием высшего руководства страны-агрессорки, в частности Владимира Путина

Как передает RegioNews, об этом идет речь в отчете Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине.

Эксперты считают, что эти действия носили системный характер и являются преступлениями против человечества.

В отчете отмечается, что детей передавали в интернаты или российские приемные семьи, другим меняли документы и гражданство.

В ООН отмечают, что эти действия не были хаотичными или спонтанными. По заключению организации, решение принималось на самом высоком политическом уровне.

Напомним, в 2025 году журнал TIME посвятил обложку украинским детям, которых украла РФ. Издание пишет, что чем дольше украинские дети будут оставаться в России, тем сложнее их будет вернуть и реинтегрировать.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Враг атаковал энергетику: есть обесточивание в шести областях
13 марта 2026, 11:09
РФ атаковала Украину баллистикой и 126 дронами: ПВО обезвредила 117 целей
13 марта 2026, 08:47
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки
13 марта 2026, 07:12
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Все публикации »
Виктор Таран
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »