"Миндичгейт" во власти: Зеленскому советуют уволить Ермака – УП

Ключевые представители власти, приближенные к президенту Владимиру Зеленскому, советуют ему рассмотреть отставку главы Офиса Президента Андрея Ермака после обнародования резонансного расследования НАБУ "Мидас"

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

По данным источников, в течение последней недели Зеленский провел ряд встреч с ключевыми фигурами властной команды, чтобы найти решение по стабилизации ситуации после расследования о коррупции в энергетическом секторе. Среди участников встреч были премьер Свириденко, вице-премьер Михаил Федоров , руководитель ГУР Кирилл Буданов и другие.

"Как убеждают УП люди, знакомые с ходом разговоров на тех встречах, большинство опрошенных президентом давали разные рекомендации по выходу из кризиса, но почти все, не сговариваясь, советовали заменить главу Офиса Президента Андрея Ермака", – отмечают источники.

Между тем, во фракции "Слуга народа" среди депутатов сформировалась группа, угрожающая выходом из фракции, если Ермак не будет уволен. По словам собеседников, инициатива исходит от тандема "Арахамия-Гетманцев" в союзе с либеральным крылом СН.

Как известно, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Али-Баба"

Ранее нардепка Безугла призвала Зеленского уволить Ермака после "пленок Миндича". Она обвинила главу Офиса в "узурпации ума Зеленского" и призвав главу государства перезапустить ОП с новым руководителем и структурой войны.

Напомним, в интервью зарубежным СМИ Андрей Ермак заявил, что некоторые политические силы используют "антикоррупционные расследования для дискредитации украинского руководства".

