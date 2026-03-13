19:16  13 марта
Стало известно, какой будет погода на выходные
17:56  13 марта
На Закарпатье временно не работает пункт пропуска "Тиса"
17:11  13 марта
Российский дрон атаковал авто полиции в Запорожье
UA | RU
UA | RU
13 марта 2026, 22:20

В Житомирской области мужчина жестоко избил собаку в магазине

Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел в поселке Озерное. Там женщина сообщила полиции, что стала свидетелем жестоко избиения животного.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В поселке Озерное женщина увидела, что в магазин вошел мужчина с кобелем. У животного не было намордника. По словам очевидцы, животное выглядело испуганно. Когда пес попытался приблизиться к детям, которые были в магазине, владельцу сделали замечания. Мужчина сначала ответил бранью, а потом стал избивать животное.

Правоохранители обнаружили 41-летнего мужчину. Собаку обследовали ветеринары. К счастью, риска для жизни животного нет. Владельцу животного грозит ограничение или лишение свободы до трех лет с конфискацией животного.

Напомним, во Львовской области мужчина силой заливал собакам алкоголь и снимал это на видео. Мужчине грозит до трех лет заключения. Собак у владельца изъяли и передали зоозащитникам.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
жестокое обращение с животными полиция Житомирская область
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Виктор Таран
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »