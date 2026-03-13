В Житомирской области мужчина жестоко избил собаку в магазине

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В поселке Озерное женщина увидела, что в магазин вошел мужчина с кобелем. У животного не было намордника. По словам очевидцы, животное выглядело испуганно. Когда пес попытался приблизиться к детям, которые были в магазине, владельцу сделали замечания. Мужчина сначала ответил бранью, а потом стал избивать животное.

Правоохранители обнаружили 41-летнего мужчину. Собаку обследовали ветеринары. К счастью, риска для жизни животного нет. Владельцу животного грозит ограничение или лишение свободы до трех лет с конфискацией животного.

