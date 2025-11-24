12:45  24 ноября
24 ноября 2025, 13:58

Советник Президента назвал фейком информацию о якобы поручении Ермака о подозрении главе САП

24 ноября 2025, 13:58
Фото: Бабель
Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг информацию о том, что глава ОП Украины Андрей Ермак якобы поручил готовить подозрение руководителю САП Александру Клименко

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

"Фейк", – написал Литвин в соцсети Х в понедельник под сообщением журналиста The Economist Оливера Кэррола.

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что после первых частей расследования "Мидас" Ермак якобы поставил задачу силовикам готовить подозрение Клименко.

Как известно, народный избранник Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака. Поскольку он якобы фигурирует в коррупционном скандале в энергетическом секторе.

Напомним, на прошлой неделе глава государства провел встречу с парламентской фракцией "Слуга народа", которая проходила в закрытом режиме. На ней Зеленский выразил мнение, что тему коррупции в окружении президента Украины искусственно "качают" россияне и американцы.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

  • Тимур Миндич ("Карлсон"),
  • эксрадник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"),
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),
  • Александр Цукерман ("Шугармен"),
  • Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" – Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

