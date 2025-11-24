Экснардепка от "Слуги народа" заявила, что не будет голосовать в Раде, пока не уволят Ермака

фото: Марьяна Безуглая / Facebook

Народная депутат Марьяна Безугла не будет участвовать в голосовании в парламенте, пока не уволят главу Офиса президента Андрея Ермака

Как передает RegioNews, об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

"У меня больше 6 лет в ВРУ, 99% голосований и 99% посещений, всегда в ТОП-10 "послушных" нардепов, полная верность Президенту, никаких коррупционных скандалов, никаких "зарплат в конвертах". Постоянно отгребала от моего народа за "зеленую кнопочку", и что же? Глухота по поводу внутренних проблем. Бедлам на фронте, тысячи погибших из-за дебильные приказы, Сырский в должности, интриги и двойные стандарты для своих, Ермак как вице-президент или уже реальный руководитель государства, теперь не понятно", – написала Безугла.

По ее словам, это узурпация власти и в такие моменты в Украине всегда не молчал и действовал Ппарламент.

"Я надеюсь, все еще надеюсь, что Владимир Александрович придет в себя. Я очень долго надеялась, что у Андрея Борисовича осталось что-то, за что его можно уважать так, как я уважала и надеялась на него раньше. К сожалению, у Зеленского есть способность порождать вокруг себя монстров...", – добавила нардепка.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 ноября, должен был объявить об отставке главы Офиса президента Андрея Ермака, но этого не произошло. Он назначил Ермака главой делегации для переговоров с США и РФ в Швейцарии.