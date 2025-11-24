12:45  24 ноября
В Киеве мужчина поджег авто из-за отказа женщины: подробности
10:50  24 ноября
Во Львове родители устроили стрельбу во дворе школы из-за ссоры детей
08:10  24 ноября
На Ровенщине умерла 3-летняя девочка: родители обвиняют врача
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2025, 13:25

Экснардепка от "Слуги народа" заявила, что не будет голосовать в Раде, пока не уволят Ермака

24 ноября 2025, 13:25
Читайте також українською мовою
фото: Марьяна Безуглая / Facebook
Читайте також
українською мовою

Народная депутат Марьяна Безугла не будет участвовать в голосовании в парламенте, пока не уволят главу Офиса президента Андрея Ермака

Как передает RegioNews, об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

"У меня больше 6 лет в ВРУ, 99% голосований и 99% посещений, всегда в ТОП-10 "послушных" нардепов, полная верность Президенту, никаких коррупционных скандалов, никаких "зарплат в конвертах". Постоянно отгребала от моего народа за "зеленую кнопочку", и что же? Глухота по поводу внутренних проблем. Бедлам на фронте, тысячи погибших из-за дебильные приказы, Сырский в должности, интриги и двойные стандарты для своих, Ермак как вице-президент или уже реальный руководитель государства, теперь не понятно", – написала Безугла.

По ее словам, это узурпация власти и в такие моменты в Украине всегда не молчал и действовал Ппарламент.

"Я надеюсь, все еще надеюсь, что Владимир Александрович придет в себя. Я очень долго надеялась, что у Андрея Борисовича осталось что-то, за что его можно уважать так, как я уважала и надеялась на него раньше. К сожалению, у Зеленского есть способность порождать вокруг себя монстров...", – добавила нардепка.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 ноября, должен был объявить об отставке главы Офиса президента Андрея Ермака, но этого не произошло. Он назначил Ермака главой делегации для переговоров с США и РФ в Швейцарии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
политика Андрей Ермак ВР скандал Марианна Безугла
Расследование "Мидас": Ермак якобы поручил силовикам подготовить подозрение главе САП – УП
24 ноября 2025, 09:09
Украинская делегация начала переговоры в Женеве с советниками США и Европы
23 ноября 2025, 13:45
Зеленский проводит закрытую встречу с фракцией "Слуга Народа": телефоны забирают у входа
20 ноября 2025, 21:03
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
24 ноября 2025, 14:35
Авиаудар по Славянску: в ГСЧС показали последствия
24 ноября 2025, 14:29
На Прикарпатье чиновники Гоструда требовали деньги у предпринимателей за услуги, которые должны были предоставляться бесплатно
24 ноября 2025, 14:18
Боксерка клуба "SMK-SPORT" Анна Охота завоевала бронзу на Кубке мира по боксу в Индии
24 ноября 2025, 14:03
Советник Президента назвал фейком информацию о якобы поручении Ермака о подозрении главе САП
24 ноября 2025, 13:58
Мирные планы, унижающие Украину, только стимулируют Путина к продолжению войны
24 ноября 2025, 13:55
В Николаеве из-за свечки загорелась стиральная машинка
24 ноября 2025, 13:43
У бывшего руководителя одесской налоговой выявили необоснованных активов более чем на 5 млн грн
24 ноября 2025, 13:39
Стрельба на территории львовской школы: Садовый отреагировал на инцидент
24 ноября 2025, 13:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »