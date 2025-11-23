14:45  23 ноября
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
11:49  23 ноября
Прорыв в лечении диабета 1-го типа впервые за 100 лет: новая терапия помогает организму вырабатывать собственный инсулин
09:00  23 ноября
Масштабная ночная атака на Днепропетровщину: 16 раненых, среди них 11-летний ребенок
UA | RU
UA | RU
23 ноября 2025, 11:22

НАБУ подготовило подозрение Рустему Умерову за хищение государственных средств

23 ноября 2025, 11:22
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

НАБУ готовит подозрение депутату Рустему Умерову по делу о хищении государственных средств и выводе части финансов за границу

Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подготовке подозрения в отношении народного депутата Рустема Умерова. Он обвиняется в хищении государственных средств и неправомерном использовании бюджетных ресурсов.

По данным следствия, часть финансов была выведена за границу, в том числе в страны Персидского залива. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и участники схем.

Представители НАБУ также проводят проверку имущественных операций и активов, связанных с депутатом для подтверждения источников происхождения средств. Соответствующие материалы будут переданы в суд после завершения экспертиз и процессуальных действий.

Позиция самого Рустема Умерова по поводу выдвинутых обвинений пока не обнародована. Расследование продолжается, а бюро отмечает соблюдение процессуальных норм и прав всех привлеченных сторон.

Ранее сообщалось, Центральное управление НАБУ объявило во всеукраинский розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые, согласно базе данных МВД, исчезли 20 ноября.

Напомним, в среду, 12 ноября, Кабмин инициировал введение санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ деньги бюджет Умеров Рустем хищение средств
Стало известно, сколько украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку"
22 ноября 2025, 15:11
В ГБР обнародовали первые результаты расследования по делу "Мидас"
22 ноября 2025, 13:12
ГБР передало в НАБУ заявление нардепа о возможных злоупотреблениях в деятельности эксминистра энергетики
21 ноября 2025, 17:11
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля: обе машины вылетели в кювет, есть пострадавшие
23 ноября 2025, 15:05
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
23 ноября 2025, 14:45
Украинская делегация начала переговоры в Женеве с советниками США и Европы
23 ноября 2025, 13:45
Враг нанес удары по жилым районам Херсонщины: четверо погибших и 11 раненых
23 ноября 2025, 13:30
Аномальное тепло: в одном из городов Украины установлен новый температурный рекорд
23 ноября 2025, 13:14
В результате российских ударов по Донецкой области погибли четыре человека и четверо ранены
23 ноября 2025, 12:37
Прорыв в лечении диабета 1-го типа впервые за 100 лет: новая терапия помогает организму вырабатывать собственный инсулин
23 ноября 2025, 11:49
Дрон попал в магазин на первом этаже многоэтажного дома в Запорожье – 5 раненых
23 ноября 2025, 10:54
Фактическая реальность vs желание: почему война против России не сможет продолжаться вечно
23 ноября 2025, 10:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »