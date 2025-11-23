НАБУ подготовило подозрение Рустему Умерову за хищение государственных средств

Фото: из открытых источников

НАБУ готовит подозрение депутату Рустему Умерову по делу о хищении государственных средств и выводе части финансов за границу

Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подготовке подозрения в отношении народного депутата Рустема Умерова. Он обвиняется в хищении государственных средств и неправомерном использовании бюджетных ресурсов.

По данным следствия, часть финансов была выведена за границу, в том числе в страны Персидского залива. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и участники схем.

Представители НАБУ также проводят проверку имущественных операций и активов, связанных с депутатом для подтверждения источников происхождения средств. Соответствующие материалы будут переданы в суд после завершения экспертиз и процессуальных действий.

Позиция самого Рустема Умерова по поводу выдвинутых обвинений пока не обнародована. Расследование продолжается, а бюро отмечает соблюдение процессуальных норм и прав всех привлеченных сторон.

Ранее сообщалось, Центральное управление НАБУ объявило во всеукраинский розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые, согласно базе данных МВД, исчезли 20 ноября.

Напомним, в среду, 12 ноября, Кабмин инициировал введение санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана.