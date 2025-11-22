В ГБР обнародовали первые результаты расследования по делу "Мидас"
Детективы раскрыли предварительные выводы следствия по материалам разговоров на пленках НАБУ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что работники Бюро не выявили наличие давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников Бюро. Таковы предварительные выводы проверки информации, которая появилась в СМИ после спецоперации НАБУ и САП и обнародования соответствующих аудиозаписей.
В настоящее время допрошены уже более 30 человек, проведено 12 опознаний по фотоснимкам, направлено 19 запросов.
Выяснено, что посещение некоторыми фигурантами дела НАБУ здания ГБР было вызвано обстоятельствами, связанными с расследованием уголовного производства.
Как сообщалось, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.
В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".
Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.
Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.
Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.
В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.