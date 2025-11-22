14:02  22 ноября
22 ноября 2025, 13:12

В ГБР обнародовали первые результаты расследования по делу "Мидас"

22 ноября 2025, 13:12
иллюстративное фото: из открытых источников
Детективы раскрыли предварительные выводы следствия по материалам разговоров на пленках НАБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что работники Бюро не выявили наличие давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников Бюро. Таковы предварительные выводы проверки информации, которая появилась в СМИ после спецоперации НАБУ и САП и обнародования соответствующих аудиозаписей.

В настоящее время допрошены уже более 30 человек, проведено 12 опознаний по фотоснимкам, направлено 19 запросов.

Выяснено, что посещение некоторыми фигурантами дела НАБУ здания ГБР было вызвано обстоятельствами, связанными с расследованием уголовного производства.

Как сообщалось, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

ГБР политика НАБУ расследование пленки Миндича коррупционный скандал Мидас
21 ноября 2025
