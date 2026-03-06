12:20  06 марта
В Киевской области неизвестные избили 20-летнего парня
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
06 марта 2026, 11:58

Потенциальные новые игроки на электоральном поле

06 марта 2026, 11:58
На фоне слухов о возможности выборов (которых, на мой взгляд, в ближайшие полгода точно не будет) начали появляться данные опросов с электоральными рейтингами потенциальных кандидатов на пост президента Украины и возможных участников парламентских выборов
Иллюстративное фото: chesno.org
Есть данные неизвестных мне структур, достоверность которых я не могу оценить, поэтому я не буду делать лишней рекламы. Но на что обращу внимание. Среди потенциальных участников выборов рядом с известными и потенциально возможными игроками начинают вспоминать мэра Харькова Игоря Терехова (ему дают 5% на президентских выборах), а среди участников парламентских выборов – партию И.Терехова и В.Кима (их рейтинг оценивают в 5,5%). Опять не могу оценить достоверность этих данных. Однако отмечу, что в декабре 2025 года в своем опросе эту партию поставил в свой рейтинговый список центр SOCIS. По их данным, на тот момент за партию Терехова-Кима готовы были голосовать 2,8% (от общего количества респондентов), а среди тех, кто определился и будет голосовать – 4%. И эта партия обходила ОПЗЖ по рейтингам. Но это было в декабре. В январе и феврале 2026 года Украина испытала очень сложную энергетическую ситуацию. И в контексте этих событий в положительном смысле неоднократно упоминали мэра Харькова. Также добавлю, что в экспертных кругах все чаще говорят о партии Терехова-Кима как одном из потенциальных фаворитов предстоящих парламентских выборов. Ее часто называют "партией мэров", что не совсем корректно и по форме и по существу. В.Ким не мэр, он является председателем Николаевской областной государственной администрации. За эту партию, скорее всего, будут голосовать избиратели, не поддерживающие ни Зеленского, ни Залужного, ни какую-либо "партию военных", ожидающих сосредоточения на разрешении текущих социально-экономических проблем, а не на идеологических и личностных конфликтах. Именно в этом ее электоральная сущность. И похоже, что по рейтингам эта потенциальная партия действительно становится одним из фаворитов предстоящих парламентских выборов.

Рейтинги партии Терехова-Кима наверняка выросли на фоне зимних событий. У меня есть данные закрытого опроса известного и авторитетного социологического центра, который не публикует электоральные рейтинги, потому что считает неэтичным делать это во время полномасштабного российского вторжения, но все же исследует эту тему. Поэтому по этическим соображениям я не буду их цитировать, но рейтинги вспомню. По данным их опроса в середине февраля по партийным спискам лидирует партия Зеленского-Буданова-Федорова – за них готовы голосовать 17% от всех респондентов и 24% от определившихся. На втором месте партия Залужного, их рейтинги – 14% (19%) соответственно. Партия Европейская солидарность на третьем городе – 8% (12%). На четвертом месте условная партия "Азов" - 8% (11%). На пятом месте – партия мэра Харькова Терехова – 6% (8%).

Так что в партийной гонке появляется еще один перспективный игрок.

