На Закарпатье работники ТЦК перекрыли трассу Киев-Чоп
У Ужгорода военнослужащие ТЦК и СП перекрыли трассу Киев-Чоп. В связи с этим движение транспорта на данном участке практически полностью остановлено
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.
"У Ужгорода ТЦК перекрыли трассу Киев-Чоп парализовав движение в два направления", – говорится в сообщении.
Как сообщают очевидцы, движение парализовано вблизи села Большие Лазы в рамках рейда ТЦК.
В обе стороны образовались огромные пробки.
Напомним, на Закарпатье пьяный начальник ТЦК пытался мобилизовать бригаду мужчин, ремонтировавших мост. Инцидент произошел в начале марта.
