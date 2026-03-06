На Днепропетровщине мужчина зарезал знакомого

Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему мужчине. Его подозревают в убийстве

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

2 марта в Марганце полицейским сообщили об обнаружении тела местного жителя. Имелись признаки насильственной смерти. Правоохранители выяснили, что 1 марта во время конфликта мужчина нанес знакомому удар ножом и скрылся. Нападающим оказался 48-летний мужчина.

"Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

