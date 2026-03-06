17:15  06 марта
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
16:58  06 марта
Пограничники показали, как уничтожают логистику врага в Харьковской области
16:36  06 марта
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
06 марта 2026, 17:39

Послами в "жирные" страны назначают любовниц без малейшего опыта и образования

06 марта 2026, 17:39
Посольство Украины в Султанате Оман имеет опубликованные рекомендации по дипломатическому протоколу одежды в Омане
Посольство Украины в Султанате Оман имеет опубликованные рекомендации по дипломатическому протоколу одежды в Омане
фото: Буквы
Существует серьезное требование консервативности, уважения к исламу и скромности. Этот протокол прописывает женщинам только закрытую балахонную одежду, которая полностью должна прикрывать руки и ноги. Также – никаких обжатых фасонов, а только свободная, нисходящая одежда по всему телу. Никаких высоких каблуков, только низкая обувь. Желательно – легкий шарф вроде палантина.

В каком виде наша послица в Омане пришла на ифтар – вечерний разговор во время Рамадана, традиционно проводимый после молитвы?

С голыми руками и плечами. В облегающих, узеньких штанах, близких к лосинам. Без шарфа. С распущенными патлами по грудь. В тесной блюзочке секонд-хендного вида по пояс. В кричащем макияже а-ля эскортница по вызову.

Так выглядит кварталовская дипломатия, когда послами в жирные страны назначают любовниц без малейшего опыта и образования, зато с навыками делать полногрудые селфи в изысканных платьях в полулежащих позах.

Кварталовская дипломатия – это когда пигмеи расссориваются со всеми вокруг, вырастая в глазах на 1 мм.

