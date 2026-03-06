Послами в "жирные" страны назначают любовниц без малейшего опыта и образования
Существует серьезное требование консервативности, уважения к исламу и скромности. Этот протокол прописывает женщинам только закрытую балахонную одежду, которая полностью должна прикрывать руки и ноги. Также – никаких обжатых фасонов, а только свободная, нисходящая одежда по всему телу. Никаких высоких каблуков, только низкая обувь. Желательно – легкий шарф вроде палантина.
В каком виде наша послица в Омане пришла на ифтар – вечерний разговор во время Рамадана, традиционно проводимый после молитвы?
С голыми руками и плечами. В облегающих, узеньких штанах, близких к лосинам. Без шарфа. С распущенными патлами по грудь. В тесной блюзочке секонд-хендного вида по пояс. В кричащем макияже а-ля эскортница по вызову.
Так выглядит кварталовская дипломатия, когда послами в жирные страны назначают любовниц без малейшего опыта и образования, зато с навыками делать полногрудые селфи в изысканных платьях в полулежащих позах.
Кварталовская дипломатия – это когда пигмеи расссориваются со всеми вокруг, вырастая в глазах на 1 мм.