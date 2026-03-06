18:33  06 марта
На Закарпатье работники ТЦК перекрыли трассу Киев-Чоп
17:15  06 марта
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
16:36  06 марта
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом
UA | RU
UA | RU
06 марта 2026, 19:29

Пленным военным из Закарпатья предлагают освобождение в обмен на поездку в Венгрию

06 марта 2026, 19:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Военнопленным из Закарпатья предлагают увольнение в обмен на поездку в Венгрию и участие в пропагандистских видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Украинский военный Алексей Черпита, которого в 2025 году вызволили из российского плена, рассказал, что ему предлагали освобождение еще в 2023 году при нескольких условиях.

По его словам, для освобождения из неволи ему нужно было сняться в видео, где он бы плохо отзывался об украинских властях и положительно об условиях содержания в РФ.

Когда мужчина отказался, его исключили из списка на обмен.

Напомним, правоохранители Венгрии опубликовали видео задержания украинских инкассаторов и фото захваченного груза. По данным венгерской стороны, это была спланированная антитеррористическая операция.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье Венгрия обмен пленных военнослужащие
На Закарпатье работники ТЦК перекрыли трассу Киев-Чоп
06 марта 2026, 18:33
На Закарпатье мужчина в пьяной ссоре убил соседа
06 марта 2026, 13:25
Венгрия фактически взяла в заложники работников Ощадбанка и похитила деньги – Сибига
06 марта 2026, 07:56
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Угнанные в Венгрии работники Сбербанка уже уволены - Сибига
06 марта 2026, 20:10
Эксзамглавы МВД попал под удар вражеского дрона на Запорожском направлении
06 марта 2026, 19:57
На Днепропетровщине мужчина зарезал знакомого
06 марта 2026, 19:25
В Укрэнерго анонсировали графики отключений на 7 марта: где и когда не будет света
06 марта 2026, 19:05
На Закарпатье работники ТЦК перекрыли трассу Киев-Чоп
06 марта 2026, 18:33
В Киеве водитель автобуса привез с собой камни и стал латать ямы на дороге
06 марта 2026, 18:13
Правоохранители Венгрии опубликовали видео задержания украинских инкассаторов и фото захваченного груза
06 марта 2026, 17:50
Послами в "жирные" страны назначают любовниц без малейшего опыта и образования
06 марта 2026, 17:39
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
06 марта 2026, 17:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »