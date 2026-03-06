Пленным военным из Закарпатья предлагают освобождение в обмен на поездку в Венгрию

иллюстративное фото: из открытых источников

Военнопленным из Закарпатья предлагают увольнение в обмен на поездку в Венгрию и участие в пропагандистских видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Украинский военный Алексей Черпита, которого в 2025 году вызволили из российского плена, рассказал, что ему предлагали освобождение еще в 2023 году при нескольких условиях.

По его словам, для освобождения из неволи ему нужно было сняться в видео, где он бы плохо отзывался об украинских властях и положительно об условиях содержания в РФ.

Когда мужчина отказался, его исключили из списка на обмен.

