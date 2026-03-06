На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

Ночи будут холодными, но в дневные часы 7-8 марта максимальная температура воздуха будет вполне комфортной

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, в субботу, 7 марта, ожидается +5…+9 градусов, на востоке +2…+5, в западных областях +9…+12 градусов.

В воскресенье, 8 марта, температура воздуха немного повысится, +5…+11 градусов, на западе и юге до +13 градусов.

В Киеве 7-8 марта будет преобладать комфортная погода – без осадков, ветер стихнет, завтра +6 градусов, 8 марта +8 градусов.

