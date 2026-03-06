Инкассаторские авто, деньги и дипломатический кризис: скандал между Киевом и Будапештом

Утро 6 марта началось с неприятной новости о том, что венгерские силовики захватили инкассаторов Ощадбанка и забрали деньги, перевозимые в рамках соглашения с Раффайзенбанком

Утро 6 марта началось с неприятной новости о том, что венгерские силовики захватили инкассаторов Ощадбанка и забрали деньги, перевозимые в рамках соглашения с Раффайзенбанком

Фото: Reuters/Валентин Огиренко

Для спекулянтов отмечу – это регулярные соглашения и регулярный маршрут на Австрию.

Отдельно для истеричек – мы сами еще в 2023 году выписали Раффайзен из списка спонсоров войны от НАПК. Это было требование Вены, чтобы они голосовали за санкционные пакеты против РФ.

Все это произошло на фоне неприятного и заочного батла между Орбаном и Зеленским. Причем дошло до таких неадекватных форм, что мы не можем помириться с Венгрией никогда.

Последние два пассажа Зеленского уже просто за границей.

Первое, это интервью итальянской прессе – он выразил надежду, что партия Орбана пролетит и здесь уже будет нормализация между соседями. Это действительно было излишне, учитывая, что приглашенные "Фидес" российские политтехнологи как раз и раскручивают тезис, что украинские власти помогают оппозиционной "Тисе".

Мы здесь просто наблюдатели, пусть венгры выбирают сами. Лезть во внутренние дела соседей не стоит ни при каких обстоятельствах. У них там явная смена поколений – и молодой избиратель уже положил глаз на молодого наследственного юриста в белой рубашке.

При чем лекала российских политтехнологов, как оборвать конкурента – неизменны. Мадьяра шантажируют секс-видео с бывшей девушкой. Потенциальных избирателей это пока не поразило, потому что их лидер давно разведен, холостяк и вполне смазлив – многие и сами бы были не прочь понежиться вместе на белых подушках.

Избиратель Орбана – это пожилые люди желудочного типа.

Избиратель Мадяра – молодежь, не терпящая коррупции Орбана и желающая лучших перспектив.

Второй выпад от Зеленского – вообще за границей. На брифинге о французских самолетах наш президент договорился к тому, что заявил, что если один человек будет блокировать кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро, то дадим адрес этого лица ребятам из ВСУ, пусть звонят по телефону и общаются на своем языке.

Это заявление имело такой вопиющий эффект, что лидер оппозиции Венгрии Петер Мадяр вышел…и защитил Орбана. Потому что это похоже на угрозу атаки на другое государство силовым методом. И это глупость, потому что мы не используем наши силы обороны для нападений и ликвидации других лидеров, которые нам не нравятся.

Напомню – это Россия планировала так в 2022 году захватить Киев и ликвидировать самого Зеленского. Еще один момент – если мы и делаем что-то, то делаем это совершенно секретно. Вот потопление танкера Арктик Метагаз у берегов Мальты тому свидетельство. Кто его знает, кто там пускал средства поражения из Ливии. Может, привидение Муаммара.

Поэтому – просьба к Зеленскому воздержаться от экспромтов и глупых угроз разобраться с кем-то руками ВСУ.

Два – большая просьба к единственным взрослым из нынешнего правительства – господина Сибиига и Качки проконсультировать президента, что не нужно выносить на публику.

Иначе еще пару таких заявлений – и Петер Мадяр тоже будет вынужден рассказывать избирателю о том, как отбиваться от агрессии украинцев. А это нам точно не нужно. Нам нужен нормальный сосед с лидером, который, кстати, приезжал в Украину и последовательно нас поддерживал после новых волн эскалации.