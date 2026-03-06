В Киеве водитель автобуса привез с собой камни и стал латать ямы на дороге

иллюстративное фото: из открытых источников

В Жулянах водитель 78-го автобуса привез с собой камни и стал заделывать им большие ямы на дороге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Киев ИНФО".

Соответствующее видео отправили очевидцы.

Напомним, украинские водители массово жалуются на критическое состояние трассы М-05 Киев-Одесса, где дорожное покрытие покрылось глубокими ямами, что приводит к повреждениям автомобилей. Некоторые участки буквально превратились в полосу препятствий, которую выдерживают не все автомобили.