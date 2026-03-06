18:33  06 марта
На Закарпатье работники ТЦК перекрыли трассу Киев-Чоп
17:15  06 марта
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
16:36  06 марта
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом
06 марта 2026, 18:13

В Киеве водитель автобуса привез с собой камни и стал латать ямы на дороге

06 марта 2026, 18:13
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Жулянах водитель 78-го автобуса привез с собой камни и стал заделывать им большие ямы на дороге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Киев ИНФО".

Соответствующее видео отправили очевидцы.

Напомним, украинские водители массово жалуются на критическое состояние трассы М-05 Киев-Одесса, где дорожное покрытие покрылось глубокими ямами, что приводит к повреждениям автомобилей. Некоторые участки буквально превратились в полосу препятствий, которую выдерживают не все автомобили.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
