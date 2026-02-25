13:36  25 февраля
Детали исчезновения украинца Игоря Комарова на Бали: что рассказала полиция
13:48  25 февраля
На Полтавщине школьный автобус съехал в кювет: трое детей травмированы
09:24  25 февраля
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
UA | RU
UA | RU
Владимир Мыленко Журналист info@regionews.ua
25 февраля 2026, 14:13

Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг

25 февраля 2026, 14:13
Читайте також українською мовою
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Иллюстративное фото: Институт экономики и прогнозирования НААН
Читайте також
українською мовою

К четвертой годовщине полномасштабного вторжения война для страны-агрессора окончательно превратилась из какого-то глобального, целостного явления в кучу различных локальных стычек, которые, по большому счету, не преследуют чего-то стратегического – максимум это возможность козырнуть перед очередными переговорами, что "Россия наступает на всех фронтах", хотя для Кремля уже не проблема даже откровенная ложь, как в случае с "освобождением" Купянска.

Но из этих отдельных частиц постепенно состоит один большой пазл, не имеющий прямого отношения к войне, но при этом непосредственно связанный с ней. И эта связь может болезненно ударить как по украинской экономике в целом, так и по карману каждого отдельного украинца.

Война на земле

Для начала отметим, что четвертый год полномасштабки, особенно его вторая половина, осень-зима 2025/26, отличился активными наступательными действиями российских войск на Юге и Юго-Востоке Украины. Собственно, если говорить конкретно, то, во-первых, это территории вокруг Орехова (Запорожская область), с одной стороны у берега бывшего Каховского водохранилища к северу от Васильевки, с другой в районе Гуляйполя. Во-вторых, это стык Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей, северо-восточнее Гуляйполя.

Иллюстративное фото: Суспильне Запорожье

Особых успехов оккупанты там не достигли, но важно подчеркнуть, что речь идет о ситуации на земле. Так, оккупанты продвинулись по юго-востоку Днепропетровщины (бывший Покровский район), устроили исключительно пиар-акцию в Тернуватом (бывший Новомиколаевский район Запорожской области), где установили флаг и очень быстро заплатили за это жизнями подразделения, которое туда направили.

Но есть другой аспект, на котором мы и сделаем упор в этой статье. Этот аспект – воздушные атаки на населенные пункты, расположенные не на линии боевого столкновения, а в нескольких или даже в нескольких десятках километров от нее. Эти атаки были настолько системными и постоянными, что привели к серьезным демографическим и, не побоимся этого слова, экономическим последствиям для этих регионов и Украины в целом.

Дроны над головой

Если взять карту Запорожской области в административно-территориальную реформу 2020 года, то мы увидим, что поселок Терноватое, который "прославился" историей с российским флагом – это почти юг Новониколаевского района Запорожской области. То есть практически весь район расположен севернее поселка.

Район этот, сразу подчеркнем, тотально сельскохозяйственный – в последние десятилетия здесь не только активно работали на бывших колхозных землях разнообразные агробизнесмены, малого, среднего и крупного масштаба, но и осваивали неосвоенные во времена СССР территории. Оставим в стороне вопрос экологический и нравственный (стоило ли распахивать степи, которых и так мало осталось), подчеркнем экономическую составляющую. А она такова, что этот район, как и соседние районы Запорожской, Днепропетровской областей, а также правобережья Херсонской области, оставались одними из самых активных в аграрном смысле территорий Украинского Юга.

Который и так потерял многие территории – юг Запорожской, левобережье Херсонской областей (а это в обоих случаях значительно больше половины территорий этих регионов), что не могло не ударить по объемам урожаев пшеницы и подсолнечника, как основных в этом регионе и Украине в целом культур. Но упомянутые в предыдущем абзаце куски полуоккупированных украинских областей продолжали жить максимально активной и в агроэкономическом смысле жизнью.

Последствия обстрелов, Запорожская область, январь 2026. Фото: Суспильне Запорожье

Нынешние осень-зима серьезно изменили ситуацию в этом регионе. Российские авиаудары, приближение фронта, а значит, прежде всего, "килзоны", где в воздухе постоянно висят дроны – выгнали людей с этих территорий. На участке от Гуляйполя до Новониколаевки практически не осталось людей. Села, если не разбомблены, то пустуют. Люди либо уехали сами, либо их вывезли волонтеры. Даже в таком якобы отдаленном от фронта селе, как Любомировка Запорожского (ранее – Вольнянского) района соответствующей области, частично эвакуировали психоневрологический интернат. Хотя вроде бы непосредственной угрозы еще и не было.

Земля не будет приносить прибыль

И проблема не только в том, что людям пришлось уехать. Это как раз понятно и логично – в том регионе просто невозможно жить, хотя бы потому, что там нет и не будет света (ремонтники уже не могут туда заехать, потому что это реальный риск получить взрыв от российского дрона).

Значительно большая – по крайней мере с экономической точки зрения – проблема в том, что эти земли в 2026 году останутся необработанными. По той же причине – ни один работник, наемный или даже собственник земли, не захочет ехать в килзону, потому что он банально не вернется назад. Медленная сельскохозяйственная техника – идеальная мишень для операторов российских беспилотников, которые в тех краях уже не раз и не десять раз демонстрировали свое поистине людоедское желание убивать гражданское население.

Фото: dia.dp.gov.ua

Соответственно, чуть ли не впервые со времен Голодомора (а для некоторых населенных пунктов – вообще впервые в истории) огромные степные территории, формально находящиеся под контролем ВСУ, по крайней мере, точно не под контролем вражеских сил, не будут приносить урожай.

Что не сможет не отразиться на общей ситуации в аграрном секторе. Так что уже сейчас стоит готовиться к росту цен на пшеницу (и все производные, муку, хлебобулочные изделия и т.п.) и подсолнечное масло. Единственный вариант, который может спасти ситуацию, – это остановка горячей фазы войны и прекращение дроновых атак, то есть исчезновение этой постоянной угрозы со стороны беспилотников. Если так произойдет, тогда аграрии вернутся к востоку Днепропетровщины, север Запорожья и правобережья Херсонщины (где такая проблема начала выкристаллизовываться раньше, в предыдущий год войны).

Иначе эти земли будут зарастать сорняками и не приносить никаких доходов своим собственникам и налогам – в государственный бюджет. Со всеми вытекающими последствиями. И это, к сожалению, очередной удар российских окупантов по Украине, по нашей экономической состоятельности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война аграрии прибыль цены подорожание земля урожай атака российская армия поля
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
На правом берегу Киева постепенно возобновляют работу электротранспорта
25 февраля 2026, 16:18
На Сумщине в результате удара российского дрона погиб опытный спасатель
25 февраля 2026, 15:59
Разворовывались миллиарды на оборонке: СБУ задержала Командующего логистикой Командование Воздушных Сил ВСУ
25 февраля 2026, 15:45
В Днепре военный взорвал гранату у многоэтажки
25 февраля 2026, 15:30
Выплаты, отпуска, стаж: Рада приняла закон о соцзащите военнослужащих
25 февраля 2026, 14:54
Бывший заместитель Ермака предстанет перед судом за коррупционные преступления
25 февраля 2026, 14:36
Подозрение получила 18-летняя харьковчанка, которая "заманила" полицию на место теракта во Львове
25 февраля 2026, 13:55
На Полтавщине школьный автобус съехал в кювет: трое детей травмированы
25 февраля 2026, 13:48
В Киевской области мужчина скрывал взрывчатку для россиян
25 февраля 2026, 13:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »