Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг

Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль

Иллюстративное фото: Институт экономики и прогнозирования НААН

К четвертой годовщине полномасштабного вторжения война для страны-агрессора окончательно превратилась из какого-то глобального, целостного явления в кучу различных локальных стычек, которые, по большому счету, не преследуют чего-то стратегического – максимум это возможность козырнуть перед очередными переговорами, что "Россия наступает на всех фронтах", хотя для Кремля уже не проблема даже откровенная ложь, как в случае с "освобождением" Купянска.

Но из этих отдельных частиц постепенно состоит один большой пазл, не имеющий прямого отношения к войне, но при этом непосредственно связанный с ней. И эта связь может болезненно ударить как по украинской экономике в целом, так и по карману каждого отдельного украинца.

Война на земле

Для начала отметим, что четвертый год полномасштабки, особенно его вторая половина, осень-зима 2025/26, отличился активными наступательными действиями российских войск на Юге и Юго-Востоке Украины. Собственно, если говорить конкретно, то, во-первых, это территории вокруг Орехова (Запорожская область), с одной стороны у берега бывшего Каховского водохранилища к северу от Васильевки, с другой в районе Гуляйполя. Во-вторых, это стык Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей, северо-восточнее Гуляйполя.

Иллюстративное фото: Суспильне Запорожье

Особых успехов оккупанты там не достигли, но важно подчеркнуть, что речь идет о ситуации на земле. Так, оккупанты продвинулись по юго-востоку Днепропетровщины (бывший Покровский район), устроили исключительно пиар-акцию в Тернуватом (бывший Новомиколаевский район Запорожской области), где установили флаг и очень быстро заплатили за это жизнями подразделения, которое туда направили.

Но есть другой аспект, на котором мы и сделаем упор в этой статье. Этот аспект – воздушные атаки на населенные пункты, расположенные не на линии боевого столкновения, а в нескольких или даже в нескольких десятках километров от нее. Эти атаки были настолько системными и постоянными, что привели к серьезным демографическим и, не побоимся этого слова, экономическим последствиям для этих регионов и Украины в целом.

Дроны над головой

Если взять карту Запорожской области в административно-территориальную реформу 2020 года, то мы увидим, что поселок Терноватое, который "прославился" историей с российским флагом – это почти юг Новониколаевского района Запорожской области. То есть практически весь район расположен севернее поселка.

Район этот, сразу подчеркнем, тотально сельскохозяйственный – в последние десятилетия здесь не только активно работали на бывших колхозных землях разнообразные агробизнесмены, малого, среднего и крупного масштаба, но и осваивали неосвоенные во времена СССР территории. Оставим в стороне вопрос экологический и нравственный (стоило ли распахивать степи, которых и так мало осталось), подчеркнем экономическую составляющую. А она такова, что этот район, как и соседние районы Запорожской, Днепропетровской областей, а также правобережья Херсонской области, оставались одними из самых активных в аграрном смысле территорий Украинского Юга.

Который и так потерял многие территории – юг Запорожской, левобережье Херсонской областей (а это в обоих случаях значительно больше половины территорий этих регионов), что не могло не ударить по объемам урожаев пшеницы и подсолнечника, как основных в этом регионе и Украине в целом культур. Но упомянутые в предыдущем абзаце куски полуоккупированных украинских областей продолжали жить максимально активной и в агроэкономическом смысле жизнью.

Последствия обстрелов, Запорожская область, январь 2026. Фото: Суспильне Запорожье

Нынешние осень-зима серьезно изменили ситуацию в этом регионе. Российские авиаудары, приближение фронта, а значит, прежде всего, "килзоны", где в воздухе постоянно висят дроны – выгнали людей с этих территорий. На участке от Гуляйполя до Новониколаевки практически не осталось людей. Села, если не разбомблены, то пустуют. Люди либо уехали сами, либо их вывезли волонтеры. Даже в таком якобы отдаленном от фронта селе, как Любомировка Запорожского (ранее – Вольнянского) района соответствующей области, частично эвакуировали психоневрологический интернат. Хотя вроде бы непосредственной угрозы еще и не было.

Земля не будет приносить прибыль

И проблема не только в том, что людям пришлось уехать. Это как раз понятно и логично – в том регионе просто невозможно жить, хотя бы потому, что там нет и не будет света (ремонтники уже не могут туда заехать, потому что это реальный риск получить взрыв от российского дрона).

Значительно большая – по крайней мере с экономической точки зрения – проблема в том, что эти земли в 2026 году останутся необработанными. По той же причине – ни один работник, наемный или даже собственник земли, не захочет ехать в килзону, потому что он банально не вернется назад. Медленная сельскохозяйственная техника – идеальная мишень для операторов российских беспилотников, которые в тех краях уже не раз и не десять раз демонстрировали свое поистине людоедское желание убивать гражданское население.

Фото: dia.dp.gov.ua

Соответственно, чуть ли не впервые со времен Голодомора (а для некоторых населенных пунктов – вообще впервые в истории) огромные степные территории, формально находящиеся под контролем ВСУ, по крайней мере, точно не под контролем вражеских сил, не будут приносить урожай.

Что не сможет не отразиться на общей ситуации в аграрном секторе. Так что уже сейчас стоит готовиться к росту цен на пшеницу (и все производные, муку, хлебобулочные изделия и т.п.) и подсолнечное масло. Единственный вариант, который может спасти ситуацию, – это остановка горячей фазы войны и прекращение дроновых атак, то есть исчезновение этой постоянной угрозы со стороны беспилотников. Если так произойдет, тогда аграрии вернутся к востоку Днепропетровщины, север Запорожья и правобережья Херсонщины (где такая проблема начала выкристаллизовываться раньше, в предыдущий год войны).

Иначе эти земли будут зарастать сорняками и не приносить никаких доходов своим собственникам и налогам – в государственный бюджет. Со всеми вытекающими последствиями. И это, к сожалению, очередной удар российских окупантов по Украине, по нашей экономической состоятельности.