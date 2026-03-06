12:20  06 марта
Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
06 марта 2026, 10:13

Почему Украине не стоит эскалировать конфликт с Орбаном

06 марта 2026, 10:13
Неужели мы хотим помочь Орбану выиграть выборы? Неужели мы хотим увеличить свои проблемы по пути в ЕС?
Иллюстративное фото: из открытых источников
Если да, то, конечно, нужно продолжать эскалацию. Использовать теперь совершенно непристойное поведение Орбана с украинскими инкассаторами. И дальше поднимать градус. Как уже не раз было сделано украинскими властями. От шуток о пузео Орбана, совершенно неуместных в приличном обществе, к угрозам Будапешта вооруженными силами Украины. Что, конечно, мало кому понравилось в Венгрии.

Потому что это не только помогает Орбану выиграть выборы, но и разрушает наше сотрудничество с Венгрией в случае, если этот московский чертополох в жопе таки проиграет. Потому что соперник Орбана вынужден становиться на сторону Орбана и требовать от ЕС прекратить сотрудничество с Украиной. И иначе он реагировать на такие высказывания не может. Потому что ему нужно выборы выигрывать. Более того, нам нужно чтобы он выборы выиграл. А запихнуть назад все это будет очень тяжело.

Нам оно нужно?

Да, Орбан украл наши деньги. И задержал наших людей. И не скрывает этого. Он открыто говорит, что "ничто важное не переедет в Украину, пока российская нефть не течет". Но с Орбаном все ясно. Он давно отрабатывает российские деньги. Сейчас просто чувствует, что приходит его конец и позволяет себе слишком много.

Мы хотим сделать ему приятное? Нет. Я надеюсь. А значит, нельзя вестись на его провокации. Надо потушить эмоции. Быть скучными. Бюрократическими. Не злыми.

Ибо слишком много на кону. Ибо речь не только об Орбане. Путин дал ему своих политтехнологов. И они провоцируют как конфликт с Орбаном сейчас, так и закладывают мины под будущее сотрудничество с ЕС. Когда, если Орбан проиграет, Путин выбросит его как использованный презерватив.

Путин хочет, чтобы мы эскалировали. Орбан хочет, чтобы мы эскалировали. Угрожали. Усиливали свой негативный имидж в Венгрии. Но нам нужно просто переждать Орбана. Переждать один месяц до выборов. А потом уж радоваться, когда его тело вынесут из дворца в Будапеште.

Что делать? Скучно жаловаться в Брюссель. Не угрожать, а быть жертвой. Жаловаться. Подавать жалобы. И этим раздражать как Путина, так и Орбана. И прекратить оскорблять Орбана на уровне главы государства. Потому что ему это играет только на пользу. Ибо это заодно оскорбляет и всех венгров.

Нам так или иначе придется возобновлять отношения с Венгрией. И лучше, чтобы вред был нанесен как можно меньше.

