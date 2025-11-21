Фото: Офіс Президента

На думку Володимира Зеленського, тему корупції в оточенні президента України штучно "качають" росіяни та американці

Як інформує RegioNews, про це глава держави заявив під час зустрічі з народними депутатами фракції "Слуга народу".

"Скандал зараз сильно качають росіяни. І трохи американці. Але ж ми знаємо, хто всередині розкачує, і хто працює над тим, щоб дати американцям неправдиву інформацію", – навів слова президента народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Нагадаємо, напередодні глава держави провів зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу", яка відбувалася у закритому режимі. За інформацією учасників, під час заходу народних депутатів просили залишити свої мобільні телефони при вході.

Раніше повідомлялося, нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан демонстративно бойкотував зустріч із президентом Зеленським, заявивши, що очікував кадрових рішень ще до діалогу.

Як відомо, народний оборанець Ярослав Железняк повідомив, що у "Слузі народу" назріває бунт через очільника ОП. За його словами, головна умова політичної сили – звільнення Андрія Єрмака. Депутат наголосив, що Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Алі-Баба".

Корупція в "Енергоатомі": подробиці

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка, колишнього радника ексміністра енергетики, та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом".

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

