На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
Пограничники показали, как уничтожают логистику врага в Харьковской области
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом
Зеленский посетил Донецкую область

фото: Офис Президента Украины
Президент Украины был в Дружковке, в 15 км от линии боевого столкновения. А также – в Славянске и Краматорске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм канал Владимира Зеленского.

"Сегодня – Донетчина, наша земля, наши воины. Двадцать восьмая бригада, сотая, 24 отдельные механизированные, 36 бригада морской пехоты. Хочу поблагодарить всех вас – всех, кто защищает наше государство!", – заявил он.

По словам Зеленского, РФ готовит новое наступление в Донецкой области.

"Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточно. Ребята держатся достойно. И именно так будет держаться и дальше наша страна, наша дипломатия, наш народ. Зло нужно останавливать. Украинцы здесь, в Донбассе, именно это и делают. Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто сражается против России, кто защищает жизнь. Слава нашим воинам! Слава Украине!", – добавил президент.

Как сообщалось, Трамп снова обвинил Зеленского в нежелании завершать войну. Американский лидер заявил, что переговоры по завершению российско-украинской войны продолжаются, но препятствием для достижения мира является Зеленский.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
07 августа 2025
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
