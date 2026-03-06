Зеленский посетил Донецкую область

фото: Офис Президента Украины

Президент Украины был в Дружковке, в 15 км от линии боевого столкновения. А также – в Славянске и Краматорске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм канал Владимира Зеленского.

"Сегодня – Донетчина, наша земля, наши воины. Двадцать восьмая бригада, сотая, 24 отдельные механизированные, 36 бригада морской пехоты. Хочу поблагодарить всех вас – всех, кто защищает наше государство!", – заявил он.

По словам Зеленского, РФ готовит новое наступление в Донецкой области.

"Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточно. Ребята держатся достойно. И именно так будет держаться и дальше наша страна, наша дипломатия, наш народ. Зло нужно останавливать. Украинцы здесь, в Донбассе, именно это и делают. Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто сражается против России, кто защищает жизнь. Слава нашим воинам! Слава Украине!", – добавил президент.

Как сообщалось, Трамп снова обвинил Зеленского в нежелании завершать войну. Американский лидер заявил, что переговоры по завершению российско-украинской войны продолжаются, но препятствием для достижения мира является Зеленский.