Зеленский готовит кадровые изменения во фракции "Слуга народа": Арахамия может покинуть пост

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники.

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, Арахамия якобы поставил условие Зеленскому: для того чтобы Верховная Рада могла дальше работать и сохранить монобольшинство, необходимо уволить руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака. Депутат подчеркнул, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Али-Баба".

Железняк также заявил, что несмотря на скандал "МиндичГейт" президент решил не увольнять главу ОП.

Напомним, глава государства 20 ноября вечером проведет встречу с парламентской фракцией "Слуга народа". По данным СМИ, встреча запланирована на 20.00.

