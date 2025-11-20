16:44  20 ноября
На Полтавщине в пруду обнаружили тело 58-летнего мужчины
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
UA | RU
UA | RU
20 ноября 2025, 17:23

Зеленский готовит кадровые изменения во фракции "Слуга народа": Арахамия может покинуть пост

20 ноября 2025, 17:23
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения Давида Арахамии с должности главы парламентской фракции "Слуга народа"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники.

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, Арахамия якобы поставил условие Зеленскому: для того чтобы Верховная Рада могла дальше работать и сохранить монобольшинство, необходимо уволить руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака. Депутат подчеркнул, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Али-Баба".

Железняк также заявил, что несмотря на скандал "МиндичГейт" президент решил не увольнять главу ОП.

Напомним, глава государства 20 ноября вечером проведет встречу с парламентской фракцией "Слуга народа". По данным СМИ, встреча запланирована на 20.00.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Зеленский Арахамия Давид Георгиевич увольнение Слуга народа встреча должность Миндичгейт Офис президента Андрей Ермак
Зеленский созывает фракцию "Слуга народа": что обсудят вечером
20 ноября 2025, 15:51
Железняк: Президент принял решение не увольнять Ермака – готовится контратака по делу "МиндичГейта"
20 ноября 2025, 15:48
Экспосолка в США Маркарова отказалась возглавить Офис Президента, – СМИ
20 ноября 2025, 14:21
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
На Волыни женщина хотела прыгнуть с моста: патрульные успели ее спасти
20 ноября 2025, 17:38
В Виннице загорелся генератор возле магазина
20 ноября 2025, 17:17
Париж парализовал масштабным отключением электричества: 170 000 домохозяйств без света
20 ноября 2025, 16:59
На Полтавщине в пруду обнаружили тело 58-летнего мужчины
20 ноября 2025, 16:44
В Одессе суд приговорил группу вебкамщиц к условному сроку и постановил уничтожить секс-игрушки и 57 фаллоимитаторов
20 ноября 2025, 16:40
В результате российской атаки по Днепру пострадал склад Всемирной продовольственной программы ООН: фото
20 ноября 2025, 16:29
Тернополь после удара РФ: спасатели ищут пропавших и разбирают завалы
20 ноября 2025, 16:24
Эксглава Минобороны вернулся в Украину
20 ноября 2025, 16:05
В Украине государственным учреждениям культуры разрешили открывать кофейни
20 ноября 2025, 15:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »