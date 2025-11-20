Фото: иллюстративное

Во фракции "Слуга Народа" нарастает напряжение из-за позиции части депутатов и требований по кадровым решениям президента

Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможные меры по внутренней оппозиции в своей политической силе. Речь идет о ситуации с Давидом Арахамией, которого в некоторых кругах считают ответственным за политический кризис. Обсуждается возможное применение санкций и отстранение его от руководства фракцией.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Арахамия выдвинул президенту условие: уволить руководителя Офиса президента Андрея Ермака, чтобы Рада могла эффективно работать и сохранить монобольшинство. По данным СМИ, Зеленский отказался удовлетворить это требование.

К позиции Арахамии присоединились ключевые фигуры правительства и силовых структур, в частности, министр Михаил Федоров и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Вместе они формируют ядро внутренней критики по Ермаку и оказывают давление на президента.

Политическое напряжение во фракции "Слуга Народа" растет. Если президент не поддержит требования оппозиционного крыла, рискует потерять контроль над парламентом, что усложнит принятие бюджета и формирование стабильной коалиции. Сегодня фракция готовила вопросы к встрече с главой государства, обещающей быть сложной и напряженной.

Напомним, президент Владимир Зеленский вечером 20 ноября экстренно созвал фракцию "Слуга народа" на закрытую встречу - по слухам, в повестке дня вопросы политической стабильности и ключевые законодательные решения.

Как известно, 19 ноября на фоне громкого скандала, связанного с коррупционными схемами в "Энергоатоме", Верховная Рада уволила министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака. Депутат подчеркнул, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Али-Баба".

Призыв к отставке Ермака озвучил и народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

