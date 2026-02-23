Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны

Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации, и она очень неприглядная. В особенности это касается прифронтовых регионов, где люди испытывают большие трудности из-за разрушений, а потом вынуждены прибегать к нелинейным решениям ради восстановления населенного пункта

Иллюстративное фото: BBC

RegioNews подробнее расскажет о жизни людей в прифронтовых селах, об их трудностях и видении будущего.

"Работают одни женщины"

То, с чем реально сегодня сталкивается прифронтовое село, можно рассказать на примере Новой Гусаровки Балаклейской территориальной громады (ТГ) Харьковской области. С 2022 года этот населенный пункт в течение шести месяцев находился на линии фронта, в результате чего до 80% инфраструктуры села была разрушена . Староста Владимир Антонов рассказал, что до полномасштабной войны в старостате проживало тысяча жителей а сегодня – 266. Хотя село постепенно восстанавливается, заработать на жизнь могут единицы. Местные фермеры, до войны – основные работодатели, смогли возобновить работу только спустя три года после начала военных действий. Причина – сильное минирование территории и большие финансовые потери из-за разрушений. При этом помощи от государства, говорит староста, аграриям почти нет.

Староста села Новая Гусаровка Владимир Антонов

Основной проблемой Новой Гусаровки Владимир Антонов считает отсутствие молодежи. Ситуация настолько тяжелая, что физическую работу в селе сегодня выполнять практически некому.

"Молодежь вся уехала в другие регионы либо за границу, либо воюет если говорить о мужчинах. На сегодня у нас в селе нет ни одного хлопца призывного возраста – всех забрали. Работают одни женщины, как это было в 1945 – 1946 годах", – сообщил RegioNews Владимир Антонов.

Он рассказал, что покосом той же травы на четырех сельских кладбищах занимаются две женщины которых направил центр занятости. Староста им помогает в работе, иначе говорит, женщинам не справиться. Иногда глава села просит помочь молодого фермера с инвалидностью, а также многодетного отца у которого есть "бронь" и который работает слесарем водоканала.

Одной из важнейших задач, которую нужно будет серьезно решать селу в ближайшем, будущем, Владимир Антонов считает адаптацию военнослужащих. Односельчанам, которые вернутся из армии, потребуется всесторонняя поддержка: психологическая реабилитация, содействие с трудоустройством. У старосты самого сын – ветеран войны, имеющий инвалидность второй группы, поэтому мужчина хорошо понимает трудности бойцов.

"Мужчинам, вернувшимся с фронта, будет тяжело, и они будут рассчитывать на поддержку, иначе за что они воевали? И они правы. Однако они столкнутся с тем, что мы не сможем им дать то, что должны", – отметил Владимир Антонов.

Одним из способов поддержать людей является системный государственный подход, о чем журналистам RegioNews в одном из интервью рассказывал Александр Бабанин – глава Терноватской громады Запорожской области, которая сегодня расположена фактически на линии фронта. Он уверен, что государству нужно создать механизмы, которые бы стимулировали аграриев, арендующих землю на территории старостатов, больше вкладываться в социальную инфраструктуру села и создавать для местных жителей дополнительные рабочие места.

"Я считаю, это и есть государственный подход, когда вы вникаете как можно на селе улучшить жизнь разных категорий населения, создать им рабочие места. Ведь не все агропредприятия хотят делать это по собственной инициативе. Гораздо же проще посеять, собрать урожай, а деньги положить в карман и зачем эти проблемы с созданием какого-то дополнительного производства", – рассказал Александр Бабанин.

Восстановление: акцент на общие цели

О поддержке села власти говорят постоянно. Тему инвестиций, создания рабочих мест и возвращение людей в село 8 февраля вновь поднял президент Владимир Зеленский. До этого "сельский вопрос" он активно подымал в 2021 году в рамках проекта "Новое село". Но дальше слов дело фактически не пошло и украинское село сегодня предоставлено само себе. Но если в условно безопасных регионах у бизнеса все же есть возможность и интерес вкладываться в украинскую глубинку, то в прифронтовых регионах с этим все сложно из-за массовых разрушений.

Впрочем, прифронтовые села отличает одна особенность – это поиск нелинейных решений, а также высокая сплоченность местных жителей ради восстановление своего населенного пункта. Мы об этом неоднократно рассказывали на примерах восстановления инфраструктуры в селе Рыжевка Сумской области, в селе Прибугское в Николаевской области, в населенных пунктах Дарьевской ТГ . Местные жители этих и других прифронтовых сел и поселков вынуждены часто опираться на коллективный подход в решении совместных задач и целей, иначе просто не выжить. Приведем другие примеры.

Села Новониколаевка и Константиновка Первомайской ТТ Николаевской области в течение девяти месяцев 2022 года находились в "серой" зоне. В результате было повреждено или разрушено 190 домов, а из 1,6 тыс. жителей осталось менее 800. На восстановление сел потребовались немалые ресурсы, которые предоставили преимущественно международные организации.

Повреждена здание школы села Новониколаевка

Однако значительную часть ремонтных работ, особенно на первом этапе, выполняли местные жители рассказала RegioNews староста Нина Стогний. Поначалу люди ремонтировали поврежденные крыши административных зданий, затем создали инициативные группы, которые начали решать и другие вопросы старостата. Свою деятельность люди координировали в соцсетях и Мессенджерах.

"Если есть необходимость, я даю обращение, и люди приходят на помощь. Они уже сами организовались. Все держится на сознательности, понимании", – рассказала староста.

Староста сел Новониколаевка и Константиновка Нина Стогний. Фото: "Суспильне"

Похожий подход был реализован в селе Малоекатериновка Запорожской области что сегодня находится в нескольких километрах от линии фронта. В мае 2023 году населенный пункт подвергся масштабному обстрелу, было повреждено 163 дома. Тогда в восстановительных работах приняли участие не только местные жители Малоекатериновки и громады, но и жители соседних сел. Как рассказывала нашим журналистам староста Людмила Волык, строительные работы длились в течение лета и ежедневно в них принимали участие 20-30 человек, как мужчины, так и женщины.

"Люди шли по зову сердца, никто им ничего не платил. Единственное чем мы их благодарили, так это кормили и давали немного гуманитарной помощи. А в конце наградили грамотами. И видели бы вы, как людям было приятно!" – отметила староста.

К нелинейным подходам в восстановлении населенного пункта можно отнести инициативу старосты села Зеленая Диброва Черкасской области – Игоря Щербака, о котором мы ранее рассказывали . С началом войны глава села начал активно приглашать в Зеленую Диброву внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). С одной стороны, староста пытался спасти село от демографических трудностей, увеличив количество населения с помощью приезжих. С другой – старался поддержать людей, которые в результате войны потеряли все, помочь им с новым жильем. Помогать ВПЛ с жильем Игорь Щербак начал еще в 2014 году. Переселенцам для проживания старостат предоставлял дома местных жителей, которые дали согласие на то, чтоб там проживали переселенцы. Денег с ВПЛ никто не брал, желающие впоследствии могли выкупить жилье у владельцев. За три года небольшое село смогло предоставить жилье свыше восьмидесяти человек.

Воспитание новых кадров в прифронтовой ТГ

Решительно настроены восстанавливать и развивать свой регион жители Дарьевской ТГ Херсонской области. Громада расположена на правом берегу Днепра всего в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. Из-за этого подвергается постоянным артиллерийским обстрелам и авиаударам, также по территории регулярно прилетают дроны. Несмотря на трудности, в ТГ инициировали активную подготовку молодых специалистов, чтобы уже через несколько лет обеспечить регион квалифицированными кадрами.

Начальник Дарьевской ВА Анатолий Дидур. Фото: Facebook Анатолия Дидура

Начальник Дарьевской поселковой военной администрации Анатолий Дидур, награжденный в 2023 г. орденом "За заслуги" III степени, рассказал нашим журналистам, что постоянно направляет молодых работников в командировки в другие общины чтобы те набирались опыта, изучали как работают их более опытные коллеги. Также администрация продвигает среди своих работников идею заочного обучения в высших учебных заведениях. В прошлом году в украинские вузы поступили четыре работников общины.

"Начальнику земельного отдела уже 57 лет. И я понимаю, что еще несколько лет и она уйдет на пенсию. В то же время в высшем учебном заведении учится наш 38-летний землеустроитель, который уже скоро станет бакалавром и сможет возглавить земотдел. Еще один наш 42-летний сотрудник в прошлом году поступил на архитектора. И уже через несколько лет в нашей общине будет свой архитектор, чего до войны не было", – отметил Анатолий Дидур.

Еще одной отличительной чертой Дарьевской ТГ является всесторонняя поддержка тех жителей, которые готовы работать на опасных участках недалеко от линии фронта. Таким людям из средств бюджета общины покупается максимальная страховка, что в случае ранения обещает пострадавшим от миллиона гривень до трех, и до пяти миллионов в случае гибели. Анатолий Дидур считает, что лучше потратить деньги, но сохранить мотивированного человека, который будет понимать, что если с ним что-то случится, его семья получит помощь.

Сложная ситуация в украинских регионах, особенно в прифронтовых, вынуждает местных жителей объединять усилия в вопросах восстановления. Строить планы на будущее, отталкиваясь в первую очередь от общественных интересов, так как это единственное что способно дать импульс развитию.