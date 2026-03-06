Пограничники показали, как уничтожают логистику врага в Харьковской области

фото: ГПСУ

Бойцы бригады «Гарт» в составе Сил обороны Украины продолжают уничтожать врага и не допускают его прорыва на севере Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Бойцы принимают превентивные меры, чтобы снизить до минимума наступательные возможности противника на Южно-Слобожанском направлении.

Среди них продолжаются постоянные отработки по враждебной логистике. Выслеживаются и уничтожаются транспортные средства, перевозящие личный склад и боеприпасы. Также наносятся удары по логистическим центрам окупантов.

Ранее украинские пограничники показали, как уничтожают пехоту РФ на севере Харьковской области. Соответствующий видеоролик опубликовала бригада "Гарт".