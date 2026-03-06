18:33  06 марта
На Закарпатье работники ТЦК перекрыли трассу Киев-Чоп
17:15  06 марта
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
16:36  06 марта
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом
UA | RU
UA | RU
06 марта 2026, 19:05

В Укрэнерго анонсировали графики отключений на 7 марта: где и когда не будет света

06 марта 2026, 19:05
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В субботу, 7 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина снова начала продавать электроэнергию за границу. Это происходит из-за профицита в энергосети, в частности, благодаря генерации возобновляемых источников энергии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Укрэнерго экономика энергетика отключения света
ЗАЭС снова имеет две линии питания: МАГАТЭ подтвердило
06 марта 2026, 07:25
Удорожание топлива в Украине: как это повлияет на аграриев
05 марта 2026, 23:55
В Укрэнерго обнародовали графики отключений света на 6 марта
05 марта 2026, 18:47
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Угнанные в Венгрии работники Сбербанка уже уволены - Сибига
06 марта 2026, 20:10
Эксзамглавы МВД попал под удар вражеского дрона на Запорожском направлении
06 марта 2026, 19:57
Пленным военным из Закарпатья предлагают освобождение в обмен на поездку в Венгрию
06 марта 2026, 19:29
На Днепропетровщине мужчина зарезал знакомого
06 марта 2026, 19:25
На Закарпатье работники ТЦК перекрыли трассу Киев-Чоп
06 марта 2026, 18:33
В Киеве водитель автобуса привез с собой камни и стал латать ямы на дороге
06 марта 2026, 18:13
Правоохранители Венгрии опубликовали видео задержания украинских инкассаторов и фото захваченного груза
06 марта 2026, 17:50
Послами в "жирные" страны назначают любовниц без малейшего опыта и образования
06 марта 2026, 17:39
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
06 марта 2026, 17:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »