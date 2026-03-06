В Укрэнерго анонсировали графики отключений на 7 марта: где и когда не будет света

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 7 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина снова начала продавать электроэнергию за границу. Это происходит из-за профицита в энергосети, в частности, благодаря генерации возобновляемых источников энергии.