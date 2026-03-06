В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом

фото: INSIDER UA

Как передает RegioNews, об этом сообщают корреспонденты Суспильного с места происшествия.

Известно, что у жителей дома повреждены балконы на верхних этажах. Речь идет о российском ударном беспилотном летательном аппарате (БпЛА) типа "камикадзе".

Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, 4 марта россияне атаковали гражданский автомобиль в Сумской области. В результате атаки ранения получили три человека: мужчины 60 и 23 лет и 57-летняя женщина.