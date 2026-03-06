Правоохранители Венгрии опубликовали видео задержания украинских инкассаторов и фото захваченного груза

фото: Magyarország Kormánya

Венгерская сторона опубликовала видео «операции «Украинский золотой конвой», во время которого правоохранители захватили семерых граждан Украины и два бронированных автомобиля Ощадбанка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Magyarország Kormánya.

Операция производилась на автомагистрали М0.

Также венгры опубликовали снимки изъятых средств украинского государственного банка.

Видео пресс-служба венгерского правительства подписала как "антитеррористическую операцию".

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия фактически взяла в заложники 7 работников Ощадбанка и похитила денежные средства, которые они перевозили. Украина уже послала официальную ноту с требованием немедленно уволить граждан и обратится в Европейский Союз с призывом оценить незаконные действия Венгрии.