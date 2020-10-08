"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Киевской области

Киевщина является одним из лакомых кусков украинской территории, и на выборах здесь концентрируют свои усилия мощные политические игроки и бизнесовые группы. Поэтому не удивительно, что в списки президентской партии на перспективные места попали много «бывших» - во всех цветов политической радуги

Киевщина является одним из лакомых кусков украинской территории, и на выборах здесь концентрируют свои усилия мощные политические игроки и бизнесовые группы. Поэтому не удивительно, что в списки президентской партии на перспективные места попали много «бывших» - во всех цветов политической радуги

Киевская область продолжает проект RegioNews, в котором рассказывается, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии.

Председательство в областной организации партии "Слуга народа" смог завоевать Александр Дубинский – нардеп-мажоритарщик, которого относят к так называемой "группе Коломойского". Впрочем, сказать, что Дубинский получил влияние на всю территорию области, нельзя – в подавляющем большинстве районов его влияние оказалось достаточно формальным. Но на перспективные места в список в облсовет, рядом с бывшими "регионалами", "батькивщиновцами" и "радикалами", он смог-таки поставить нескольких своих соратников.

На фото: Александр Дубинский

Первым кандидатом единого партийного списка на выборах в Киевской областной совет является, собственно, сам Александр Дубинский. Он является довольно известной с медийной точки зрения персоной, поскольку долго работал на канале "1+1" ведущим телешоу, а после того, как стал нардепом, является частым гостем политических шоу и вообще много внимания уделяет собственной раскрутке.

Кроме Дубинского в списке "Слуги народа" присутствуют несколько сотрудников холдинга "1+1". И учитывая то, что некоторые из них в территориальных списках партии находятся на первых позициях, они вполне могут рассчитывать на прохождение в облсовет.

Так, журналист проекта журналистских расследований "1+1" Владимир Тимофийчук, который является помощником нардепа, идет первым номером в округе №8. Территориально этот округ расположен там, где по мажоритарке избрался в парламент сам Дубинский и который он продолжал "окучивать" после избрания. Что автоматически повышает шансы и Тимофийчука. Сюда входят Васильков, Обухов, Мироновка, Кагарлык, Богуслав, Украинка и Ржищев.

Еще один "плюсовец", Игорь Колтунов, будет первым номером в территориальном бюллетене в округе №6, который включает Ирпенскую, Вишневую, Борщаговскую, Белогородскую, Коцюбинскую и Дмитриевскую общины. Колтунов – один из журналистов проекта "Гроши" на "1+1", который часто выступает в жанре провокационной журналистики. Первые места в территориальных списках есть и у помощников нардепа Дубинского. Среди них – Денис Сичевый. Он двинется первым номером по 9-м ТИО, в который входят Фастов, Боярка, Глеваха, Калиновка и другие смежные населенные пункты.

А вот по 5-му территориальному округу, который включает Бучанскую, Макарьевскую, Бородянську. Гостомельську., Немишаевскую и Песковскую громады, идет Вадим Геращенко - человек, который Google вспоминает как помощника нардепа Ярослава Москаленко в 2012 – 2014 годах. Бывший "регионал" Москаленко является очень влиятельной на Киевщине персоной, его вотчиной считается Вышгородский район, а сейчас он возглавляет областную ячейку партии "За майбутне" - политпроекту Игоря Палицы и Игоря Коломойского. Возвращаясь к Геращенко, стоит также добавить что он является владельцем компании "Альянс красоты", занимающейся производством косметики.

Интересный персонаж будет идти первым номером "слуг" и по 7-му округу, который включает громады нынешнего Вышгородского и Иванковского районов, а также город Славутич. Это Роман Буковский - достаточно состоятельный бизнесмен, спонсор и благотворитель. Буковский возглавляет строительный бизнес, который был создан его отцом, и уже становился депутатом от "Опоблока", куда, по слухам, его привел когда-то тот же Москаленко. Первым номером 4-го округа, центром которого является город Бровары, стал еще один партийный спонсор, предприниматель Сергей Потрясаев. Правда, он к "зеленой" команде перешел не от "бело-голубых", а от "бело-сердечных" - членом "Батькивщины" этот кандидат был до недавнего времени, а зарабатывает свои деньги Потрясаев в аптекарском бизнесе.

Попал в списки на почетное первое место и бывший соратник Олега Ляшко Александр Поляруш. Он является заместителем городского головы Белой Церкви и выдвигается, соответственно, по округу №1, центром которого и является это город столичного региона. Городские знатоки говорят, что Поляруш является одним из самых богатых белоцерковцев, о чем может свидетельствовать хотя бы большой автопарк кандидата. Однако на публику чиновник свое состояние не выставляет, пытаясь быть "парнем из народа".

По округу №2, включающий Сквирскую, Тетиевскую, Рокитнянскую, Таращанскую, Ставищенскую, Узинську, Володарскую, Гребенковскую и другие громадына юге Киевщины, первым номером идет предприниматель Станислав Вихрь, который работает юристом в ООО "Сербиновское". В конце концов, по Бориспольскому округу (ТИО №3) первым номером идет Геннадий Слепцов, работающий заместителем директора ООО "Гамма консалт". Он когда был депутатом Бориспольского райсовета от Партии регионов, а также во времена президентства Виктора Януковича числился советником председателя Киевской ОГА Анатолия Присяжнюка.

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