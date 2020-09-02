"Зеленые кандидаты": кого "Слуга народа" отправляет в бой со старыми мэрами

Банковая бросает на амбразуру своих «матросовых», которым придется в достаточно сложных условиях выгрызать каждый процент поддержки. И каждый город, где «зеленым» удастся по крайней мере подобраться к второму туру, станет местом успеха команды

Банковая бросает на амбразуру своих «матросовых», которым придется в достаточно сложных условиях выгрызать каждый процент поддержки. И каждый город, где «зеленым» удастся по крайней мере подобраться к второму туру, станет местом успеха команды

Во время внеочередного съезда президентская партия "Слуга народа" официально представила свой мэрский форпост – людей, которые будут пытаться выбить с насиженных мест представителей старых региональных элит и завершить формирование полной вертикали новой власти.

Однако, как выяснил RegioNews, выдвижение кандидатов в мэры 24-х крупнейших городов Украины происходило под гул очень скептических комментариев со стороны наблюдателей и экспертов, которым вполне справедливо кажется, что практически ни у одного из представленных претендентов нет шансов на победу.

И в середине партии, и вне ее звучат предостережения, что времена слепой поддержки выдвиженцев, которые имеют мандат от "ЗеКоманды", уже прошли. И этим летом мы не увидим повторение прошлогоднего триумфального шествия победителей-ноунеймов, которым удалось вытеснить из Верховной Рады многих мастодонтов украинской политики, которые десятилетиями прикармливали свои мажоритарные округа.

Сегодня на повестке дня первым вопросом стоит довольно низкий рейтинг правящей политсилы, который позволяет местным элитам во многих регионах уже сейчас, за два месяца до выборов, расписывать будущие расклады в местных советах и ОТГ, где формирование большинства вполне может происходить без участия "Слуги народа". А главными приобретателями контрольных пакетов в советах себя считают руководители, например, ОПЗЖ на востоке и юге страны и "Евросолидарности" - на западе.

Аналогично расписываются пасьянсы и на выборы мэров. Непоколебимые главы городов-миллионников нашли возможность получить от партий-конкурентов более-менее удобных противников, предоставив взамен какие-то преференции в политическом или деловом секторах. Поэтому мало кто сомневается, что, к примеру, киевскому мэру Виталию Кличко удастся сохранить свой пост, ведь в спарринг-партнеры от "ЗеКоманди" он получил низкорейтинговую Ирину Верещук, которая, максимум, может надеяться на результат в пределах достаточно низкого в столице рейтинге "Слуги народа".

То же самое касается и Харькова, где Алексею Кучеру, который мало чем успел порадовать харьковчан в течение пребывания на должности главы ОГА, трудно ждать успехов рядом с мегапопулярным мэром Геннадием Кернесом.

И Днепра. В котором Борис Филатов Геннадием Корбаном засели настолько прочно, что сковырнуть их вряд ли этой осенью удастся. То же касается и Львова, где не получается найти эффективного конкурента для Андрея Садового.

Тем не менее партийное руководство, за исключением тех случаев, которые были уже упомянуты, к кандидатам подошли достаточно взвешенно и с расчетом все же побороться за мэрские должности. А также с учетом тех кадровых ошибок, которые были допущены прошлым летом во время парламентской кампании, когда в списки и в выдвиженцы-мажоритарщики попали насильники, мошенники, предатели и прочие извращенцы.

Так, во многих городах претендентами стали преимущественно не члены президентской команды, а местные деятели с показательно незапятнанной репутацией: врачи, застройщики, актеры, ректоры, банкиры и промышленники.

К числу канонических членов команды из представленных 24-х претендентов можно отнести двух нардепов (Ирину Верещук по Киеву и Татьяну Рябуха по Суммам), лидера буковинского партячейки Виталия Другановського, а также глав ОГА Винницкой, Харьковской и Ровенской областей: Сергея Борзова, Алексея Кучера и Виталия Коваля.

Все остальные подпадают под категорию "люди со стороны".

С точки зрения электоральной перспективы эти люди не являются фаворитами. И актер Виктор Гевко, который будет бороться за Тернополь против весьма популярного здесь действующего мэра Сергея Надала, и ректор Житомирского политеха" Виктор Евдокимов, и артист Олег Филимонов, равно как и большинство других претендентов из списка, на старте избирательной кампании находятся в нижней части рейтинговых таблиц. А фаворитами являются преимущественно традиционные местные политики, которые так или иначе уже принимали участие в управлении государством и регионом.

Но в активе "зеленых" пока что остается достаточно существенный уровень поддержки президента и его партии, что дает возможность на старте получить 20-25% голосов. А это – весьма существенная заявка на участие во втором туре.

Когда же, например, одесситы накануне второго голосования поймут, что из всего "богатства выбора" у них остаются лишь надоевший Труханов и улыбчивый Филимонов, к лагерю сторонников последнего может добавиться сонм тех, кто терпеть не может нынешнего городского голову. А также – армия равнодушных, особенно молодежи, которая захочет проголосовать "по приколу". И в такой ситуации ставить все на победу Труханова вряд ли будет расчетливым решением.

В аналогичной ситуации могут оказаться пары второго тура в Полтаве, где выдвиженец "слуг народа" Сергей Иващенко не имеет такого шлейфа негатива, как его конкурент - ексмер Александр Мамай. И Татьяна Домбровская в Николаеве, чьей популярности непринужденно поспособствовал лидер партии Александр Корниенко своими разговорами о корабельной сосне. И херсонский ректор Юрий Кириллов, который имеет перспективу сойтись во втором туре со скомпрометированным со всех сторон Владимиром Сальдо.

При всем этом общая перспектива "Слуги народа" на этих выборах не является слишком радужной. И некоторые локальные победы смогут лишь на чуть-чуть подсластить общий вкус будущего Ватерлоо. Конечно, если "ЗеКоманде" удастся вырвать хотя бы один-два "козырных" города типа Одессы и Днепра, тогда перспективу электорального фиаско президентской партии можно подвинуть, но только на определенное время.