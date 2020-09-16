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Иван Павленко Журналист, политический обозреватель [email protected]
16 сентября 2020, 13:00 33

"Зеленые" кандидаты: Кто будет представлять партию Зеленского на Сумщине

16 сентября 2020, 13:00 33
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Во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в Сумской области состоялось представление части команды партии «Слуга народа» - людей, которые будут баллотироваться в местные советы разного уровня. В списке – только пара фамилий, которые так или иначе известны жителям области. А подавляющее большинство кандидатов – «ноунеймы», чье представление предсказуемо сопровождалось возгласами: «А кто это?»
Во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в Сумской области состоялось представление части команды партии «Слуга народа» - людей, которые будут баллотироваться в местные советы разного уровня. В списке – только пара фамилий, которые так или иначе известны жителям области. А подавляющее большинство кандидатов – «ноунеймы», чье представление предсказуемо сопровождалось возгласами: «А кто это?»
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RegioNews продолжает проект, в котором рассказывает о том, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии. На очереди – Сумщина.

Следует отметить, что Сумская область для Владимира Зеленского не находится в списке приоритетных. Почти год с самого начала его президентской каденции он никак не мог подобрать кандидатуру председателя местной ОГА, а потом наконец прислал в область харьковского "парашютиста" Романа Грищенко, который уже успел попасть в несколько скандалов и не раз испортить настроение Офиса президента. Одним из последних стал случай со стрельбой, которую глава Сумщины якобы устроил во время очень представительной попойки в лесу недалеко от областного центра.

Но Зеленскому не удалось избежать визита в Сумы в рамках его предвыборного тура по регионам Украины, хотя и чувствовалось, что главе государства хочется поскорее забраться в самолет и отбыть домой.

Татьяна Рябуха – кандидат в мэры

На фото: Татьяна Рябуха

Лицом сумской команды будет нардеп Татьяна Рябуха, которая в прошлом году выиграла выборы на 157-м мажоритарном округе с центром в Сумах. Во время этой кампании она будет баллотироваться в мэры областного центра. Такое решение уже утверждено съездом партии "Слуга народа".

До попадания в президентскую обойму Рябуха работала учительницей младших классов в одной из школ Сум, а летом директорствовала в детском лагере "Звездный", который принадлежит системе коммунальной собственности Сумского горсовета. В целом она является довольно противоречивым персонажем сумской политики. К избирательной кампании прошлого года была абсолютно неизвестной широкой общественности работницей сферы образования. И во время предвыборной борьбы максимально уклонялась от контактов с прессой, поэтому чувствовалось, что ей тяжело дается вербальный контакт с аудиторией. Поэтому, чтобы избежать нежелательных ошибок и факапов, вживую кандидатка в городе просто не "отсвечивала".

Это, между тем, не помешало ей вовсю использовать "Зе-франшизу" и обойти в августе 2019 года всех других солидных кандидатов. Став народной представительницей, Рябуха продолжила реализовывать стратегию избегания публичных контактов. И даже заработала прозвище "Танька-банщица". Основанием для такого нехарактерной для молодого и перспективного политика референции, слава Богу, не стал в прямом смысле банно-эротический подтекст. А тот факт, что Татьяна Рябуха, став публичным лицом, начала без разбора отправлять "в бан" пользователей Facebook, которые пробовали в соцсети ставить ей иногда неудобные, а иногда и даже безобидные вопросы.

В настоящее время в городе считают, что Рябуха в этот раз не сможет воспользоваться личной популярностью Зеленского и экстраполировать его рейтинг на свою кандидатуру. И даже малейших шансов войти во второй тур у нее нет.

Авторитетный Виктор Федорченко

На фото: Виктор Федорченко

Руководство "Слуги народа", похоже, спустило на места перечень типичных профессий, представители которых непременно должны быть в списках команды на этих выборах. Среди учителей, врачей и спортсменов отмечается, наверное, и что-то вроде "представитель старшего поколения, авторитетный и с незапятнанной репутацией". Так, в харьковской команде "СН" оказался директор "Турбоатома" Виктор Субботин, в полтавской – застройщик Сергей Иващенко, а в кировоградской – милицейский ветеран Сергей Коса.

В Сумах таким авторитетом стал местный застройщик, владелец компании своего имени Виктор Федорченко. Он - действительно очень уважаемый представитель местного истеблишмента. А поскольку залогом сколько-нибудь успешной деятельности на ниве застройки города является плотный контакт с властью, Федорченко практически всегда находил способы интегрировать свои интересы в руководящие конструкции. Он даже сам пробовал свои силы в мэрской борьбе, но успеха в этом деле не достигал. Нынешняя его роль в команде Рябухи – реализация потенциального влияния на горсовет Сум за свое участие во фракции "Слуги народа".

Все остальные

Все остальные кандидаты, которых представили Зеленскому в день его приезда в Сумы, является, как отмечалось, малоизвестными широкой сумской публике персонажами. Мало о них знает даже Google. Так, поиск по именем "Виталий Зеленский" выдает что угодно, но не подробную информацию об ассистенте кафедры трудового права и права социального обеспечения в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Точно так же ожидаемо поиск по реквизитам "Никита Баня" вместо сведений об успешном управленце и председателе Сумского областного штаба политической партии "Слуга народа" ожидаемо выдает информацию о специфическим заведениям народного быта, которые предлагают различные услуги сумчанам и гостям города.

В списке ЗеКоманды на Сумщине также есть ветеран ООС Людмила Чегринец, которая в настоящее время работает начальницей радиостанции радиогруппы информационно-телекоммуникационного узла Сумского областного военного комиссариата.

Есть и представители власти в лице руководителя аппарата Сумской облгосадминистрации Игоря Кальченко и начальника отдела по вопросам внутренней политики исполнительного комитета Роменского горсовета Оксаны Кужель.

Научный сектор в команде закрывают доктор экономических наук из местного аграрного вуза Виктория Медвидь и заместитель директора одного из институтов Сумского государственного университета Олег Резник.

На данный момент известно также о кандидатке от "слуг" на мэра второго по величине города области – кресло городского головы Ромнов попытается завоевать Людмила Колесник, начальница отделения АБ "Укргазбанк" в своем городе.

Информация о всех других кандидатов от "Слуги народа" на выборах мэров и депутатов является разрозненной и неконкретной. Многие позиции еще находятся на стадии утряски и станут известны ближе к началу регистрации кандидатов. Будем надеяться, что сумские "слуги" подарят нам хоть малейшую политическую интригу и удивят какими-то известными личностями.

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Сумы Сумская область выборы Слуга народа Владимир Зеленский Грищенко Роман
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