В Полтаве группа мошенников воровала квартиры у пенсионеров

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В Полтаве разоблачили группу аферистов. Злоумышленники присваивали квартиры людей. Их жертвами становились люди из социально уязвимых групп

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Организатором схемы оказался 60-летний житель Полтавы, ранее уже имевший проблемы с законом. Он привлек к "работе" сожительницу (помощницу нотариуса), нотариуса и приближенных к нему лиц.

Шазраи искали людей, у которых не было близких родственников или наследников. Затем они входили в доверие к этим людям, под видом помощи подселялись в их квартиры. Впоследствии аферисты похищали документы на недвижимость, забирали телефоны, запугивали и избивали владельцев, а затем насильно выселяли.

"В настоящее время установлены четыре пострадавших. В течение сентября 2024 - апреля 2025 года участники группы завладели пятью их квартирами общей стоимостью более 5 млн грн", - говорят в полиции.

Все подозреваемые были отправлены под стражу.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.