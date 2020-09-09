"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Закарпатье

Представители президентской партии «Слуга народа» несколько лукавят, когда говорят, что официальное представление своей команды на Закарпатье провели простенько, без пафоса и без охраны. Согласитесь, что в собрании на главной площади, перед зданием ОГА и еще в выходной пафоса, впрочем, как и охраны, хватало. Во всем остальном все было традиционно: зелено-белые цвета, спичи президента и его курс на обновление всех сфер жизни страны и об ответственности, которая лежит перед каждым «слугой»

Представители президентской партии «Слуга народа» несколько лукавят, когда говорят, что официальное представление своей команды на Закарпатье провели простенько, без пафоса и без охраны. Согласитесь, что в собрании на главной площади, перед зданием ОГА и еще в выходной пафоса, впрочем, как и охраны, хватало. Во всем остальном все было традиционно: зелено-белые цвета, спичи президента и его курс на обновление всех сфер жизни страны и об ответственности, которая лежит перед каждым «слугой»

RegioNews продолжает проект, в котором рассказывает о том, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии. На очереди - Закарпатья.

Алексей Петров

Как не пытались в закарпатской "Слуге народа" закрутить и затянуть интригу с первым номером в избирательном списке, мало кто сомневался, что именно Петров возглавит его. Какими бы "новыми" лицами не обрастали "зеленые", проигнорировать админресурс они таки не решились. Такая, пожалуй, неизменная черта провластных партий в Украине.

На фото: Алексей Петров

Итак, Алексей Петров. Украинский офицер спецслужб, генерал-майор, имеет кандидатскую степень по юриспруденции, звание заслуженного юриста Украины и орден Даниила Галицкого за участие в боевых действиях. Был руководителем департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год. 27 августа 2019 года уволен с этой должности и назначен начальником управления СБУ в Кировоградской области, с апреля 2020-го – глава Закарпатской облгосадминистрации.

Еще в начале своего председательства на Закарпатье Петров заметил, что он хоть и не является сторонником того, чтобы глава ОГА занимался политическим строительством в регионе, но, конечно, будет причастен к штабу: "Буду такой себе "шифтинг" людей, которые могут быть токсичными, иметь какой-то негативный бэкграунд, что помешало бы формированию нормального рейтинга партии..., но моя работа будет неполитической".

Сказано – сделано. С первых дней Петров гиперактивно знакомится с Закарпатьем: поездки по районам, встречи с руководителями предприятий, фермерств, фабрик, сельских хозяйств и др, участие в акциях вроде "убираем мусор", "занимаемся спортом", погружение в практически во все проблемы области и даже изучение местного диалекта.... Склонять симпатии закарпатцев к себе, а, следовательно, к президенту и к партии "Слуга народа" – дело не из легких. Результаты дадут о себе знать уже 25 октября.

Эдгар Токарь

33-летний Эдгар "прогремел" на прошлогодних выборах в парламент. Абсолютно новый человек в политике, предприниматель из села на Закарпатье за короткую предвыборную кампанию нарастил свой рейтинг до почти нереальных для новичка 49% и испортил кучу нервов своему главному конкуренту и неизменном нардепу Виктору Балоге.

На фото: Эдгар Токарь

Балога на избирательном округе №69 с центром в Мукачево победил с отрывом в 798 голосов именно этого молодого "слугу". Последний категорически не согласен с результатом голосования, заявил о фальсификации выборов в округе и через суд пытался отменить результаты голосования на отдельных УИК. Однако суды всех инстанций относительно такого требования было проиграно. Вместе с тем, по заявлению кандидата Токаря полиция провела расследование, в результате которого выяснилось, что члены нескольких УИК неправомерно использовали бюллетени, выписав их на имена людей, которые физически не пришли на избирательный участок и в целом, вероятно, были за пределами страны. Завершено расследование в отношении 16 членов УИК округа по обвинению последних в незаконных выдачах бюллетеней для голосования.

Эдгару Токарю пророчили борьбу за кресло мэра Мукачева, однако, очевидно, хорошо изучив все расклады и возможности, в президентской партии решили бросить на борьбу с сыном Балоги Андреем другого Токаря – Илью, председателя Мукачевской райгосадминистрации. Ну а Эдгар готовится к депутатству в Закарпатском облсовете.

Федор Шандор

Если в Закарпатье и есть знаток всего, что касается туризма, то это, безусловно, профессор Ужгородского национального университета, туризмовед Федор Шандор. Его лицо новым в политике можно назвать с большой натяжкой, но по большому счету в политике Шандор уже давно – как социолог. Несколько раз доставлял в скандалы, связанные с результатами опросов относительно политических предпочтений закарпатцев. В одном из интервью Шандор тогда сказал: "Я с 1993 года работаю в избирательных кампаниях и на сегодня могу смотреть в глаза всем своим заказчикам, интервьюерам. Когда проводились выборы городского головы в 2010-м, такая же куча дерьма. В 2004-м году некоторым вообще крышу сорвало. Меня не только обливали грязью, но и угрожали. Но ничего, пережили. Я бы хотел, чтобы социологов судили по их результатам".

На фото: Федор Шандор

И, скорее всего, закарпатцы будут судить Шандора уже не как социолога или даже профессора УжНУ, а как человека, который запросто сварит бограч, съест улитку, поднимется на какую-то вершину и розрекламує очередную закарпатскую блюдо. Время от времени о нем говорят: "се се ай"(вот так - ред.) – по названию его гастрономического блога. А еще Шандор автор многих туристических "фишек" Закарпатья. Кстати, другие туризмологи не всегда соглашаются с профессором, говорят, что столько сказок о Закарпатье мог выдумать только настоящий сказочник.

Олег Лукша

Также далеко не новое лицо на Закарпатье. Эксперт регионального отделения Ассоциации городов Украины, директор Международного института человека и глобалистики "Ноосфера", вице-президент Ассоциации городов, поселков и сел "Закарпатье – XXI век".

На фото: Олег Лукша

В 1998 и 2002 году боролся за место Ужгородском горсовете, однако не был избран. Работал помощником народного депутата Роберта Горвата в парламенте 8 созыва.

Человек, который знает все о местном самоуправлении и децентрализации. С первых дней децентрализованной реформы в 2014 году консультирует местные советы и общины по вопросам создания ОТГ. Убежден, что вся деятельность экс-главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля и его сторонников по сопротивлению децентралізаційній реформе, складуючись вместе, отвергла Закарпатье на последние позиции в Украине по реформе местного самоуправления.

Также Лукша держится мнения, что долгие годы в Украине делалось все возможное, чтобы уничтожить элиту как класс. Именно поэтому он придумал термин "елитоцид": "Очевидным является то, что элите закрывают доступ к любым сферам, зато сегодня все покупается, даже образование". По его словам, все это приводит к тому, что на разных должностях, в том числе самых высоких, оказываются случайные люди, не достойные звания "элита". Из-за этого проблему экономического, общественно-нравственного и даже физического уничтожения элиты Украины считает "главной угрозой национального развития страны". Сейчас у Олега Лукши есть шанс повлиять на ситуацию.

Ингрид Турис

Немало закарпатцев будут "гуглить" это имя, хотя новым в политике его не назовешь. Ингрид родилась в Мукачево. Доцент кафедры английской филологии и методики преподавания иностранных языков в Мукачевском государственном университете, основатель Языковой школы ИНГРИД ТУРИС. В 2015 году избрана в Закарпатский облсовет от партии Виктора Балоги "Единый центр". В 2019-м баллотировалась как самовыдвиженка в Верховную Раду по округу №69 с центром в Мукачево. Однако по результатам голосования вошла в раздел "другие", не набрав и 4% предпочтений.

На фото: Ингрид Турис

В последнее время акцентирует внимание на смене власти в Мукачево. "Специфика Закарпатской области в рамках политикума известна всем. Имею в виду такую олигархическую и князькову ситуацию, которая сегодня перерастает в совершенно нездоровые жизненные ситуации в общинах. И мне очень приятно, что сегодня появилась альтернатива в Мукачево, где люди готовы менять ситуацию, которая сложилась", – радуется Ингрид и, очевидно, вырисовывает свое дальнейшее депутатство.

Также на площади Народной в Ужгороде представили будущих кандидатов в депутаты всех уровней советов в Закарпатье и претендентов в кандидаты на председателя ОТГ Ужгородского, Мукачевского, Береговского, Хустского, Тячевского и Раховского районов. Официальная же регистрация кандидатов начнется с 15 сентября, поэтому окончательные списки пока не обнародованы.

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