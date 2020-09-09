15:26  09 сентября
Студентам из оккупированных территорий разрешили не проходить самоизоляцию
11:21  09 сентября
В промзоне Киева взорвалась автоцистерна для перевозки газа: есть жертвы
14:28  09 сентября
Взыскание $350 млн с "Приватбанка" в пользу Суркисов приостановили: решение ВСУ
UA | RU
UA | RU
Тоня Лесив журналист [email protected]
09 сентября 2020, 13:00 190

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Закарпатье

09 сентября 2020, 13:00 190
Читайте також українською мовою
Представители президентской партии «Слуга народа» несколько лукавят, когда говорят, что официальное представление своей команды на Закарпатье провели простенько, без пафоса и без охраны. Согласитесь, что в собрании на главной площади, перед зданием ОГА и еще в выходной пафоса, впрочем, как и охраны, хватало. Во всем остальном все было традиционно: зелено-белые цвета, спичи президента и его курс на обновление всех сфер жизни страны и об ответственности, которая лежит перед каждым «слугой»
Представители президентской партии «Слуга народа» несколько лукавят, когда говорят, что официальное представление своей команды на Закарпатье провели простенько, без пафоса и без охраны. Согласитесь, что в собрании на главной площади, перед зданием ОГА и еще в выходной пафоса, впрочем, как и охраны, хватало. Во всем остальном все было традиционно: зелено-белые цвета, спичи президента и его курс на обновление всех сфер жизни страны и об ответственности, которая лежит перед каждым «слугой»
Читайте також
українською мовою

RegioNews продолжает проект, в котором рассказывает о том, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии. На очереди - Закарпатья.

Алексей Петров

Как не пытались в закарпатской "Слуге народа" закрутить и затянуть интригу с первым номером в избирательном списке, мало кто сомневался, что именно Петров возглавит его. Какими бы "новыми" лицами не обрастали "зеленые", проигнорировать админресурс они таки не решились. Такая, пожалуй, неизменная черта провластных партий в Украине.

На фото: Алексей Петров

Итак, Алексей Петров. Украинский офицер спецслужб, генерал-майор, имеет кандидатскую степень по юриспруденции, звание заслуженного юриста Украины и орден Даниила Галицкого за участие в боевых действиях. Был руководителем департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год. 27 августа 2019 года уволен с этой должности и назначен начальником управления СБУ в Кировоградской области, с апреля 2020-го – глава Закарпатской облгосадминистрации.

Еще в начале своего председательства на Закарпатье Петров заметил, что он хоть и не является сторонником того, чтобы глава ОГА занимался политическим строительством в регионе, но, конечно, будет причастен к штабу: "Буду такой себе "шифтинг" людей, которые могут быть токсичными, иметь какой-то негативный бэкграунд, что помешало бы формированию нормального рейтинга партии..., но моя работа будет неполитической".

Сказано – сделано. С первых дней Петров гиперактивно знакомится с Закарпатьем: поездки по районам, встречи с руководителями предприятий, фермерств, фабрик, сельских хозяйств и др, участие в акциях вроде "убираем мусор", "занимаемся спортом", погружение в практически во все проблемы области и даже изучение местного диалекта.... Склонять симпатии закарпатцев к себе, а, следовательно, к президенту и к партии "Слуга народа" – дело не из легких. Результаты дадут о себе знать уже 25 октября.

Эдгар Токарь

33-летний Эдгар "прогремел" на прошлогодних выборах в парламент. Абсолютно новый человек в политике, предприниматель из села на Закарпатье за короткую предвыборную кампанию нарастил свой рейтинг до почти нереальных для новичка 49% и испортил кучу нервов своему главному конкуренту и неизменном нардепу Виктору Балоге.

На фото: Эдгар Токарь

Балога на избирательном округе №69 с центром в Мукачево победил с отрывом в 798 голосов именно этого молодого "слугу". Последний категорически не согласен с результатом голосования, заявил о фальсификации выборов в округе и через суд пытался отменить результаты голосования на отдельных УИК. Однако суды всех инстанций относительно такого требования было проиграно. Вместе с тем, по заявлению кандидата Токаря полиция провела расследование, в результате которого выяснилось, что члены нескольких УИК неправомерно использовали бюллетени, выписав их на имена людей, которые физически не пришли на избирательный участок и в целом, вероятно, были за пределами страны. Завершено расследование в отношении 16 членов УИК округа по обвинению последних в незаконных выдачах бюллетеней для голосования.

Эдгару Токарю пророчили борьбу за кресло мэра Мукачева, однако, очевидно, хорошо изучив все расклады и возможности, в президентской партии решили бросить на борьбу с сыном Балоги Андреем другого Токаря – Илью, председателя Мукачевской райгосадминистрации. Ну а Эдгар готовится к депутатству в Закарпатском облсовете.

Федор Шандор

Если в Закарпатье и есть знаток всего, что касается туризма, то это, безусловно, профессор Ужгородского национального университета, туризмовед Федор Шандор. Его лицо новым в политике можно назвать с большой натяжкой, но по большому счету в политике Шандор уже давно – как социолог. Несколько раз доставлял в скандалы, связанные с результатами опросов относительно политических предпочтений закарпатцев. В одном из интервью Шандор тогда сказал: "Я с 1993 года работаю в избирательных кампаниях и на сегодня могу смотреть в глаза всем своим заказчикам, интервьюерам. Когда проводились выборы городского головы в 2010-м, такая же куча дерьма. В 2004-м году некоторым вообще крышу сорвало. Меня не только обливали грязью, но и угрожали. Но ничего, пережили. Я бы хотел, чтобы социологов судили по их результатам".

На фото: Федор Шандор

И, скорее всего, закарпатцы будут судить Шандора уже не как социолога или даже профессора УжНУ, а как человека, который запросто сварит бограч, съест улитку, поднимется на какую-то вершину и розрекламує очередную закарпатскую блюдо. Время от времени о нем говорят: "се се ай"(вот так - ред.) – по названию его гастрономического блога. А еще Шандор автор многих туристических "фишек" Закарпатья. Кстати, другие туризмологи не всегда соглашаются с профессором, говорят, что столько сказок о Закарпатье мог выдумать только настоящий сказочник.

Олег Лукша

Также далеко не новое лицо на Закарпатье. Эксперт регионального отделения Ассоциации городов Украины, директор Международного института человека и глобалистики "Ноосфера", вице-президент Ассоциации городов, поселков и сел "Закарпатье – XXI век".

На фото: Олег Лукша

В 1998 и 2002 году боролся за место Ужгородском горсовете, однако не был избран. Работал помощником народного депутата Роберта Горвата в парламенте 8 созыва.

Человек, который знает все о местном самоуправлении и децентрализации. С первых дней децентрализованной реформы в 2014 году консультирует местные советы и общины по вопросам создания ОТГ. Убежден, что вся деятельность экс-главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля и его сторонников по сопротивлению децентралізаційній реформе, складуючись вместе, отвергла Закарпатье на последние позиции в Украине по реформе местного самоуправления.

Также Лукша держится мнения, что долгие годы в Украине делалось все возможное, чтобы уничтожить элиту как класс. Именно поэтому он придумал термин "елитоцид": "Очевидным является то, что элите закрывают доступ к любым сферам, зато сегодня все покупается, даже образование". По его словам, все это приводит к тому, что на разных должностях, в том числе самых высоких, оказываются случайные люди, не достойные звания "элита". Из-за этого проблему экономического, общественно-нравственного и даже физического уничтожения элиты Украины считает "главной угрозой национального развития страны". Сейчас у Олега Лукши есть шанс повлиять на ситуацию.

Ингрид Турис

Немало закарпатцев будут "гуглить" это имя, хотя новым в политике его не назовешь. Ингрид родилась в Мукачево. Доцент кафедры английской филологии и методики преподавания иностранных языков в Мукачевском государственном университете, основатель Языковой школы ИНГРИД ТУРИС. В 2015 году избрана в Закарпатский облсовет от партии Виктора Балоги "Единый центр". В 2019-м баллотировалась как самовыдвиженка в Верховную Раду по округу №69 с центром в Мукачево. Однако по результатам голосования вошла в раздел "другие", не набрав и 4% предпочтений.

На фото: Ингрид Турис

В последнее время акцентирует внимание на смене власти в Мукачево. "Специфика Закарпатской области в рамках политикума известна всем. Имею в виду такую олигархическую и князькову ситуацию, которая сегодня перерастает в совершенно нездоровые жизненные ситуации в общинах. И мне очень приятно, что сегодня появилась альтернатива в Мукачево, где люди готовы менять ситуацию, которая сложилась", – радуется Ингрид и, очевидно, вырисовывает свое дальнейшее депутатство.

Также на площади Народной в Ужгороде представили будущих кандидатов в депутаты всех уровней советов в Закарпатье и претендентов в кандидаты на председателя ОТГ Ужгородского, Мукачевского, Береговского, Хустского, Тячевского и Раховского районов. Официальная же регистрация кандидатов начнется с 15 сентября, поэтому окончательные списки пока не обнародованы.

Читайте также: "Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Полтавщине

"Зеленые кандидаты": кого "Слуга народа" отправляет в бой со старыми мэрами

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Николаевской области

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Херсонской области

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье

"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине

выборы Мукачево Слуга народа Ужгород Закарпатье Петров Алексей Балога Андрей
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Большая часть украинцев считает, что выборы не улучшат ситуацию в их городах, - опрос
09 сентября 2020, 12:17
ОПОРА предлагает мэрам крупных городов подписать Кодекс поведения
09 сентября 2020, 10:59
Зеленский в Житомире представил команду "Слуги народа" на местных выборах
08 сентября 2020, 20:54
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Закарпатье
"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко
Все публикации »
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Все блоги »