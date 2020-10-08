"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента у Київській області

Київщина є одним з ласих шматків української території, і на виборах тут концентрують свої зусилля потужні політичні гравці та бізнесові групи. Тому не дивно, що у списки президентської партії на перспективні місця потрапили багато «колишніх» - у всіх кольорах політичної райдуги

Київщина є одним з ласих шматків української території, і на виборах тут концентрують свої зусилля потужні політичні гравці та бізнесові групи. Тому не дивно, що у списки президентської партії на перспективні місця потрапили багато «колишніх» - у всіх кольорах політичної райдуги

Київська область продовжує проєкт RegioNews, в якому розповідається, хто і як намагатиметься отримувати довіру виборців восени цього року від президентської партії.

Головування в обласній організації партії "Слуга народу" зміг вибороти Олександр Дубінський – нардеп-мажоритарник, якого відносять до так званої "групи Коломойського". Втім, сказати, що Дубінський отримав вплив на всю територію області, не можна – у переважній більшості районів його вплив виявився доволі формальним. Але на перспективні місця в список до облради, поруч з колишніми "регіоналами", "батьківщинцями" та "радикалами", він зміг-таки поставити кількох своїх соратників.

На фото: Олександр Дубінський

Першим кандидатом єдиного партійного списку на виборах до Київської обласної ради є, власне, сам Олександр Дубінський. Він є доволі відомою з медійної точки зору особою, оскільки довго працював на каналі "1+1" ведучим телешоу, а після того, як став нардепом, є частим гостем політичних шоу і взагалі багато уваги приділяє власній розкрутці.

Окрім Дубінського в списку "Слуги народу" присутні кілька працівників холдингу "1+1". І з огляду на те, що дехто з них у територіальних списках партії перебувають на перших позиціях, вони цілком можуть розраховувати на проходження до облради.

Так, журналіст проекту журналістських розслідувань "1+1" Володимир Тимофійчук, який водночас є помічником нардепа, йде першим номером у окрузі №8. Територіально цей округ розташований там, де по мажоритарці обрався до парламенту сам Дубінський і який він продовжував "окучувати" після обрання. Що автоматично підвищує шанси і Тимофійчука. Сюди входять Васильків, Обухів, Миронівка, Кагарлик, Богуслав, Українка та Ржищів.

Ще один "плюсівець", Ігор Колтунов, буде першим номером в територіальному бюлетені у окрузі №6, який включає Ірпінську, Вишневу, Борщагівську, Білогородську, Коцюбинську та Дмитрівську громади. Колтунов – один з журналістів проєкту "Гроші" на "1+1", який часто виступає у жанрі провокативної журналістики. Перші місця у територіальних списках є й у помічників нардепа Дубінського. Серед них – Денис Січевий. Він рушить першим номером по 9-му ТВО, до якого входять Фастів, Боярка, Глеваха, Калинівка та інші суміжні населені пункти.

А от по 5-му територіальному округу, який включає Бучанську, Макарівську, Бородянську Гостомельську, Немішаївську та Пісківську громади, йде Вадим Геращенко - людина, яку Google згадує як помічника нардепа Ярослава Москаленка у 2012 – 2014 роках. Колишній "регіонал" Москаленко є дуже впливовою на Київщині особою, його вотчиною вважається Вишгородський район, а зараз він очолює обласний осередок партії "За майбутнє" - політпроєкту Ігоря Палиці та Ігоря Коломойського. Повертаючись до Геращенка, варто також додати що він є власником компанії "Альянс краси", що займається виробництвом косметики.

Цікавий персонаж йтиме першим номером "слуг" і по 7-му округу, який включає громади нинішнього Вишгородського та Іванківського районів, а також місто Славутич. Це Роман Буковський - доволі заможний бізнесмен, спонсор і благодійник. Буковський очолює будівельний бізнес, який був створений його батьком, та вже ставав депутатом від "Опоблоку", куди, за чутками, його привів колись той самий Москаленко. Першим номером 4-го округу, центром якого є місто Бровари, став ще один партійний спонсор, підприємець Сергій Потрясаєв. Щоправда, він до "зеленої" команди перейшов не від "біло-блакитних", а від "біло-сердечних" - членом саме "Батьківщини" цей кандидат був донедавна, а заробляє свої статки Потрясаєв у аптекарському бізнесі.

Потрапив у списки на почесне перше місце й колишній соратник Олега Ляшка Олександр Поляруш. Він є заступником міського голови Білої Церкви і висувається, відповідно, по округу №1, центром якого і є це найбільше місце столичного регіону. Міські знавці говорять, що Поляруш є одним з найзаможніших білоцерківців, про що може свідчити хоча б великий автопарк кандидата. Однак на публіку чиновник свої статки не виставляє, намагаючись бути "хлопцем з народу".

По округу №2, що включає Сквирську, Тетіївську, Рокитнянську, Таращанську, Ставищенську, Узинську, Володарську, Гребінківську та інші громади на півдні Київщини, першим номером йде підприємець Станіслав Вихор, який працює юристом у ПП "Сербинівське". Зрештою, по Бориспільському округу (ТВО №3) першим номером йде Геннадій Слепцов, який працює заступником директора ТОВ "Гамма консалт". Він колись був депутатом Бориспільської райради від Партії регіонів, а також в часи президентства Віктора Януковича рахувався радником голови Київської ОДА Анатолія Присяжнюка.

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