В Харькове на мужчину жестоко напали с ножом

Фото: Нацполиция

В Харькове задержан местный житель. Он напал на мужчину и воткнул в него нож

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, между двумя мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. В результате один из них ударил "оппонента" в живот ножом. Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми повреждениями.

"Следователи отдела полиции №1 Харьковского РУП №1 ГУНП в Харьковской области сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в Прикарпатье мужчина убил сожительницу и пытался сжечь тело. Как выяснили правоохранители, между сожительницами во время застолья с алкоголем произошла ссора.