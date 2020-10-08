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08 октября 2020, 13:16 5

При ухудшении ситуации с COVID-19 в местных выборах готовы принять участие 46% граждан - Рейтинг

08 октября 2020, 13:16 5
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Фото: из открытых источников
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В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 46% граждан, 23% затрудняются (50/50), 9% - возможно придут на участки, 21% - маловероятно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Также о своем участии в местных выборах заявили 58% опрошенных. 21% затрудняются (50/50), еще 8% - возможно примут участие, 13% - маловероятно", - говорится в сообщении.

Как указано, за последнюю неделю тенденции относительно декларируемой явки практически не изменились.

Так, опрос проводился 4-7 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров).

Ранее сообщалось, что по результатам последних соцопросов условный 5% барьер на местных выборах преодолевают пять партий.

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