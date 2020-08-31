"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Херсонской области

Из херсонских кандидатов на грядущих местных выборах от партии власти презентовали лишь девять - или наиболее влиятельных или тех, кого если и можно критиковать, то разве что за «другое партийное прошлое»

Из херсонских кандидатов на грядущих местных выборах от партии власти презентовали лишь девять - или наиболее влиятельных или тех, кого если и можно критиковать, то разве что за «другое партийное прошлое»

RegioNews продолжает проект, в котором рассказывает о том, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии. На очереди – Херсонщина.

Презентация и ее критика

В Херсоне презентация "ЗеКоманды" на местных выборах не обошлась без скандала. Она состоялась на территории государственного предприятия "Паллада" (входит в структуру "Укроборонпрома") в присутствии президента Владимира Зеленского, который совершал рабочий визит в область. Территория была украшена баннерами с логотипом "Зе! местные", и "опахала" с такой надписью держали в руках участники мероприятия (их разметили под немилосердным херсонским солнцем без навеса), который почему-то назвали презентацией Стратегии развития региона. Хотя на самом деле это была политическая акция партии власти накануне выборов. Поэтому сразу две мониторинговые общественные организации – Комитет избирателей Украины и гражданская сеть "Опора" - обратили внимание на нарушения.

В частности, в "Опоре" отметили, что презентация Стратегии развития области, которая состоялась во время рабочей поездки президента на Херсонщину, сопровождалась символикой, цвета которого похожи на символику политической партии "Слуга народа" с соответствующим слоганом "Зе! местные". Поэтому такие действия имеют признаки использовании административного ресурса в понимании международных избирательных стандартов. "Президент Украины использует служебные поездки в регионы Украины для агитации за политическую партию "Слуга народа" - так оценили подобные действа в КИУ также добавили, что это является проявлением использования служебных полномочий в политических целях, такие действия имеют признаки политической коррупции и злоупотреблением админресурсом. К слову, в среднем один региональный перелет стоит около 250 тыс. гривен. Впрочем, Зеленский "перевел" тему использование рабочих поездок для агитации в другую плоскость: мол, какая там агитация, он работает на государство и решает много вопросов – как вот недострой мостового перехода в Херсоне или государственный контракт для завода "Паллада".

Что касается кандидатов на грядущих местных выборах от партии власти, то на Херсонщине представили лишь девять - или наиболее влиятельных или тех, кого если и можно критиковать, то разве что за "другое партийное прошлое". Но именно за эту команду Зеленский, как он подчеркнул на презентации, будет держать кулаки. И уже никто не вспоминал анонсирован бывшим куратором области от партии власти Александром Дубинським и председателем Херсонской ОГА Юрием Гусевым праймериз кандидатов.

"Первая порция кандидатов от "Слуги народа" свидетельствует об определенных организационных проблемах с рекрутингом в ряды этой наиболее популярной на сегодня партии в регионе. Они, возможно, связаны с двумя факторами. Первый - руководство не хочет демонстрировать широкой общественности определенных политиков, которые пойдут от нее на выборах. Причина - возможная критика со стороны общественности может заставить переиграть ситуацию. Вторая причина - возможный высокий уровень конкуренции за место. Из девяти кандидатов на должность городских голов широкой общественности показали лишь пятерых (неизвестными остались кандидаты на должность Каховского, Бериславского, Олешковское и Таврического городских голов)", - комментирует председатель облорганизации КИУ Дементий Белый.

Как подчеркнул эксперт, абсолютное большинство кандидатов имеют, скажем так, довольно долгое предыдущий опыт руководства от имени самых разных партий. И это является наиболее рискованным ходом партийных менеджеров, потому что неизвестно, как воспримет такое новаторство электорат "зеленой" партии. Он напомнил, что самая большая электоральная группа "Слуги народа" - это молодежь с 18 до 29 лет (38,5%) и люди 30 - 39 лет (27,5%), которые критически настроены к недавнему прошлому. Но из 64-х возможных кандидатов в депутаты Херсонского облсовета была показаны миру даже не первая пятерка, а только трое. И ни одного кандидата, хотя бы первого номера в пять районных советов не было.

В конце концов, в презентованной команде - только одна женщина. На это, кстати, обратил внимание и президент во время презентации. "Я вижу только одну женщину – это несправедливо", - сказал Зеленский. Надо отметить, что гендерный баланс предусматривает и законодательство.

Два главных лица

Со сцены имели возможность обнародовать собственные месседжи два "зеленых" претенденты из девяти: кандидат в депутаты Херсонского облсовета и глава облорганизации партии "Слуга народа" Юрий Соболевский и выдвиженец на пост городского головы Херсона Юрий Кириллов, который работает ректором Херсонского аграрно-экономического университета.

На фото: Юрий Соболевский (за трибуной)

Юрий Соболевский - адвокат, был руководителем областного избирательного штаба Зеленского во время президентской кампании 2019 года. После выборов работал в Кропивницком - экс-глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь назначил его своим советником. Тот самый Балонь, которого подозревают во взяточничестве и которого 27 июня 2020 года Зеленский уволил с должности. А Соболевский "выскочил из этого поезда" чуть раньше - он 10 июня 2020 года возглавил Херсонский областной центр "Слуги народа". Надо отметить, что неожиданным было его появление в начале августа в аэропорту "Херсон" на церемонии возобновления авиарейса одной из авиакомпаний. Он не только появился среди почетных гостей, но даже выступил на торжестве, к которому имел такое же отношение, как к запуску ракеты Илона Маска.

На фото: Юрий Кирилов (на переднем плане)

Юрий Кириллов стал ректором Херсонского аграрного университета в апреле 2017 года, когда ему было всего 36 лет. Депутат Херсонского городского совета – выдвигался от БПП, был членом фракции "Солидарность", которую покинул в начале июня 2020 года. Как раз тогда появились слухи относительно его возможного выдвижения на пост мэра от партии власти. Его критикуют за то, что он игнорирует сессии горсовета. Местные отделения КИУ по результатам мониторинга работы депутатов местных советов даже предлагало БПП отозвать Кириллова за пропуски пленарных заседаний сессий.

Интересно, что еще в начале карантина херсонский губернатор Гусев и тогдашний куратор области от "Слуги народа" нардеп Дубинский объявили о начале праймериз – открытого отбора кандидатов от партии на местных выборах, в частности, там должны были выбирать и кандидата на должность городского головы Херсона. С того времени многое изменилось – и Дубинский больше не куратор, и идея с праймериз "сдулась". Однако, как пишут в соцсетях активисты президентской партии, Кириллов как партийный выдвиженец в херсонские мэры был избран из десятка других. То есть внутрипартийный отбор таки состоялся, просто он не был публичным.

Остальные "зеленых" кандидатов

Еще одним презентованным кандидатом в депутаты Херсонского облсовета оказался Александр Самойленко, который с мая 2018 года работал директором Центрального рынка, "выходец" из милиции. В СМИ сообщали, что он является креатурой первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Кандидатуру Самойленко 12 августа согласовали на заседании правительства на должность заместителя председателя Херсонской ОГА. Перед этим, по информации СМИ, его назначили советником губернатора Гусева. Фигура Самойленко для экспертов малоизвестная - совсем нераскрученный в медийных кругах и не является общественным активистом.

На фото: Владимир Коваленко

Также среди "ЗеКандидатов" в топе – Владимир Коваленко. В октябре 2015 года он был в третий раз избран городским головой Новой Каховки. Теперь есть шанс снова стать мэром этого города - уже как креатура "слуг народа". Коваленко от апреля 2002 года был секретарем Новокаховского горсовета, а в 2005-м стал исполнял обязанности мэра. На выборах 2006 года его избрали городским головой Новой Каховки от "Нашей Украины", но переизбирался Коваленко на эту должность уже как самовыдвиженец, хотя и был членом Партии регионов и принимал участие в партийных мероприятиях "бело-голубых". В 2015 году должен был баллотироваться от БПП и даже был на партсъезде, но в последний момент второй раз подряд пошел как самовыдвиженец.

Экс-мер Голой Пристани Анатолий Негра – "зеленый" кандидат на должность председателя Голопристанской ОТГ. Мэром этого города он был с 1998 года по 2015-й. В его биографии - выдвижение на должность мэра от Партии регионов (удачное) и от БПП – проиграл нынешнему городскому голове, представителю "Батькивщины" Александру Бабичу. После проигрыша он занимался активной общественной работой, стал региональным консультантом по юридическим вопросам Ассоциации городов Украины в Херсонской области.

Виктор Плохушко – кандидат на должность главы Генической ОТГ, председатель Щасливцевської сельсовета, был избран как беспартийный. Щасливцевська община долго доказывала, что принцип "одна община – один район" для них не подходит. Здесь хотели создали отдельную ОТГ – на Арабатской Стрелке. Власть на такой вариант не согласилась, объясняя это, прежде всего, близостью к оккупированному Крыму. Щасливцевський сельский председатель, когда ему намекали на возможность возглавить крупную районную ОТГ, ранее пояснял, что речь идет не о его трудоустройстве, а о перспективе развития общества. Вероятно, согласившись на большую ОТГ, он "выторговал" определенные преференции или четко понял, что на любых перспективах ОТГ на Арабатской Стрелке уже поставлен крест.

Менее известны три других члена команды "Зе! Херсонщины". На должность председателя Скадовской ОТГ претендует Александр Касьяненко. На местных выборах в 2015 году баллотировался в Скадовске горсовет от "Батькивщины", однако выборы проиграл. Он - член исполнительного комитета Скадовского городского совета и председатель правления Скадовского районного потребительского общества. Примечательно, что ранее этим обществом руководил уже упомянутый ранее Александр Самойленко.

Еще одного члена команды Зеленского с 2018 года, председателя ОСМД и военного летчика запаса Юрия Кузьмина представили как выдвиженца в депутаты Херсонского горсовета. Но на прошлых местных выборах-2015 он шел в Днепровской районной в городе Херсоне совета от БПП "Солидарность". Не избрался Депутатом, но стал помощником депутата Херсонского горсовета от Радикальной партии Оксаны Дьяковой, которая теперь тоже - со "слугами народа".

Единственный человек, которого можно назвать "новым лицом" от "ЗеКоманды", - Оксана Паламарчук, которую президентская политсила выдвигает в депутаты Херсонского облсовета. Именно та, на которую обратил внимание Зеленский из-за гендерного "перекоса". Пока известно лишь ее место работы – она является директором коммунального учреждения "Медицинский пансионат "Медик" Херсонского областного совета. Собственно, пока не очень понятно, почему на ней остановили глаз представители партии власти. Впрочем, как заключают эксперты, представленная в Херсоне "девятка" - это история об уже отработанных кандидатов с тяжелым бэкграундом или о малоизвестных людей.