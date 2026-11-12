В роддоме, где Ирина Федишин потеряла дочь, сделали заявление

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После проверок Минздрава и медицинского совета больница сделала заявление. Медики выразили соболезнования артистке и рассказали свою позицию

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Муж певицы Ирины Федишин обвинил медиков в халатности после того, как они потеряли ребенка на 35-недельной беременности. По его словам, в документах есть ложные сведения о помощи его супруге.

В роддоме уточнили, что были задействованы два разных врача. Врач, осматривавший Ирину перед госпитализацией, уже не работает в больнице. При этом врач, который вел беременность певицы, пока не привлекается к оказанию помощи пациентам. В настоящее время идет проверка обстоятельств.

В заведении уверяют, что устранили часть недостатков, на которые указал Минздрав. Сейчас проверяют, как персонал оказывает неотложную помощь и куда направляет пациенток для обследования и лечения.

Напомним, в октябре Ирина Федишин потеряла ребенка. Ее муж Виталий Челник отметил, что певица буквально была на грани жизни и смерти, но, к счастью, врачам удалось ее спасти.

Как известно, в конце сентября певица раскрыла пол своего третьего ребенка. Тогда стало известно, что Ирина и Виталий, которые уже воспитывают двух сыновей, ожидают дочь. О своей беременности артистка сообщила еще в августе.