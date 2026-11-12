В Киеве мужчина поджег Opel из-за поврежденного окна: полиция задержала подозреваемого

Фото: полиция Киева

В Подольском районе Киева мужчина поджег припаркованный автомобиль Opel, в результате чего транспортное средство полностью сгорело. Полицейские задержали вероятного поджигателя через полчаса после сообщения о преступлении

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews.

Как установили правоохранители, мужчина проходил мимо припаркованного автомобиля и заметил в нём разбитое окно. После этого он достал из кармана бумагу, поджёг её зажигалкой и бросил в салон машины. Огонь полностью уничтожил автомобиль.

О возгорании в полиции сообщил очевидец.

Оперативники задержали подозреваемого недалеко от места происшествия уже через 30 минут после поступления сообщения. Им оказался 31-летний местный житель.

В настоящее время правоохранители выясняют мотивы его поступка.

Напомним, что в Харькове судили мужчину за поджог автомобиля. Машина принадлежала его бывшей девушке.