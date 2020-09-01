"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Николаевской области

До выборов остается все меньше времени, поэтому даже такая публично закрытая структура, как партия «Слуга народа», волей-неволей показывает электорату своих кандидатов. В Николаеве, как и в некоторых других городах Украины, представление «слуг» странным образом совпало с приездом в область президента Владимира Зеленского

До выборов остается все меньше времени, поэтому даже такая публично закрытая структура, как партия «Слуга народа», волей-неволей показывает электорату своих кандидатов. В Николаеве, как и в некоторых других городах Украины, представление «слуг» странным образом совпало с приездом в область президента Владимира Зеленского

RegioNews продолжает проект, в котором рассказывает о том, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии. На очереди – Николаевщина.

Отметим, что СМИ задавали вопросы представителям "зеленой" власти о будущих кандидатах на местных выборах уже давно. И если николаевский губернатор Александр Стадник за почти год работы так и не провел ни одной пресс-конференции, то тот же лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия карты раскрывать не хотел до конца. И неудивительно, ведь прогнозируемые места в николаевском списке партии власти получили буквально два-три кандидата. Другие же – или ноунеймы для избирателей, или перебежчики. Словом, удивить удалось.

Татьяна Домбровская

На фото: Татьяна Домбровская

Эта кандидатка в мэры Николаева - единственная персоналия, которая была прогнозируема заранее. Как известно, общенациональную известность она получила после курьеза с председателем партии "Слуга народа" Александром Корниенко, который назвал ее "огонь-бабой" (почему-то все думают, что "корабельная сосна" - также она, однако это не так) и заявил, что президент от нее "все айкоси выжжет".

Однако в местных широтах Домбровская начала кампанию заранее, запустив собственный проект "Туристический Николаев". Она несколько месяцев выпускала видео о разных изюминки города. Все это сопровождалось активными вливаниями в рекламу: листовки по подъездам, борды, таргетинг в соцсетях. Все для того, чтобы горожане привыкли к ее лицу, и когда надо – проголосовали.

"Кто это такая? Почему именно она?" - начала свое выступление Домбровская, когда ее официально представили в качестве кандидата в мэры от "слуг". Рассказываем.

Основательница общественной организации "Будущее Николаева", бизнесвумен. Фамилия ее трагически погибшего в 2016 году мужа связывают с клининговой компанией, с которой власть нынешнего мэра Александра Сенкевича часто заключала контракты на уборку улиц от грязи и снега. Ну, а жители работу компании часто критиковали. Сама же Домбровская любые связи с ней сейчас отрицает.

На вопрос журналистов о потенциальных конкурентах ответила, что их нет, ведь "так, как она любит этот город, никто другой не любит". Также на пресс- конференции уже после выдвижения ее в кандидаты часто говорит "когда стану мэром", а не "если". Довольно самоуверенно.

Александр Розумный

На фото: Александр Розумный

Наверное, один из самых первых волонтеров от "ЗеКоманды" в Николаеве. Именно он первым публиковал фото штаба "Слуги народа", который начал работать в городе перед президентскими выборами. Далее также принимал активное участие и в парламентских выборах как волонтер, однако амбиции были другие. Именно с ними и был связан скандал после выборов.

Бывшие волонтеры штаба рассказывали, что после президентских выборов с их мнением никто не собирался считаться, поэтому на парламентские выборы места уже вроде бы продавались. Отмечается, что сам Розумный очень хотел баллотироваться по мажоритарке, но места уже были заняты (или, как говорят "злые языки", купленные). И горевал по этому поводу он не долго и уже совсем скоро стал помощником нардепа от "Слуги народа" Александра Гайду, избранного в николаевскому мажоритарному округу №128.

Иван Кухта

На фото: Иван Кухта

Перебежчик. Сейчас депутат областного совета, в который попал как кандидат от БПП "Солидарность", был председателем одноименной фракции. Позже его даже назначили первым заместителем председателя облсовета. И в 2018 году решил покинуть политическую силу, заявив, что "не прекратил поддерживать политику президента" (тогда еще Порошенко).

Интересно, что в 2017 году bihus.декларации писали, что активы Кухты в 10 раз превышали его доходы. Руководит ООО "КИВ-ТРАНС", которое занимается перевозкой и оптовой торговлей зерна.

После смены власти в стране и назначения нового председателя ОГА Стадника стал одним из главных его соратников. Входил в так называемую депутатскую "группу Стадника", которая должна первым делом снять председателя облсовета Викторию Москаленко со своей должности за то, что та когда-то назвала Зеленского "малоросом". Сам Кухта, как считалось, очень хотел занять ее место. Но план провалился, поэтому председатель облсовета – до сих пор Москаленко. Однако преданность Кухты, похоже, не забыли и отдали ему место в списке.

Николай Капацина

На фото: Николай Капацина

Сын известного бизнесмена Василия Капацыны. Уже долгое время занимается бизнесом вместе с отцом, является учредителем, руководителем или бенефициаром более чем 20 компаний. Также занимается меценатской деятельностью. Одна из его компаний "*8 Причал" реконструировала одноименное место возле реки в центре города, которое сейчас - едва ли не самая популярная локация для отдыха. Именно там Зеленский и представлял кандидатов.

Интересно, что в конце 2018 года компания его отца купила за 122 млн грн обанкротившийся судостроительный завод "Океан", который долгое время не работал и имел миллионные долги перед судостроителями. Очень скоро долги были погашены, а на заводе даже восстановилась работа: вернулись около 700 работников, начали поступать заказы из Европы. И неожиданно в начале 2020 года Генпрокуратура наложила арест на имущество завода, а нардеп-изгнанница от "слуг" Анна Скороход начала писать, что его пилят на металлолом.

В результате несколько международных контрактов было потеряно. Капацыны комментировали этот поступок уже новой власти с откровенными злостью и отчаянием, критикуя тогдашнего генпрокурора Руслана Рябошапку и его преемницу Ирину Венедиктову. Также доставалось и нардепам от Николаевщины, которые долгое время отмалчивались. Арест удалось снять только после того, как председатель фракции СН Арахамия приехал сам на завод и привез с собой депутатов, которые воочию увидели реальные дела на предприятии.

Наверное, именно тогда мостики от Капацин к "ЗеКоманде" и были проложены, и теперь Николай Капацына имеет на Николаевщине №5 в общем предвыборном списке.

Виталий Ким

На фото: Виталий Ким

Еще один бизнесмен и еще один волонтер "ЗеКоманды", который работал со "слугами" еще на предыдущих выборах. Теперь же Ким является председателем областного избирательного штаба "Слуги народа". Он является основателем группы девелоперских компаний, деятельность которых направлена на строительство жилья, а также членом общественной организации "МрийДий", в которую входят предприниматели города.

Интересно, что после первого визита Зеленского на Николаевщину, когда он назвал город "бандитским" и попросил у общины предложить кандидатов на должность председателя ОГА, "МрийДий" выдвигали в том числе и Кима на вакантную должность. Однако тогда в Офисе президента это предложение проигнорировали.

Также известно, что в случае избрания на предстоящих выборах Ким планирует возглавить фракцию "Слуга народа" в Николаевском городском совете.

Другие

Скажу честно, даже описанные выше персоналии не являются очень известными и узнаваемыми для рядового жителя города или области. И дальше пойдут фамилии, которые очень нечасто встретишь даже в СМИ.

Кандидат экономических наук, председатель общественной организации "Всеукраинская ассоциация финансовых компаний" Анна Замазеева; врач, и. о. директора областного госпиталя для ветеранов войны Елена Кузьмина; представитель одной из ОТГ Николаевщины Виталий Гомерский; руководитель районного бюро правовой помощи Виталий Борхун; заведующая отделением Николаевской областной больницы, председатель избирательного штаба на выборах президента Ирина Шабильянова.

Вот, собственно, и вся "десятка". О шансах на выборах говорить не приходится, потому что активная фаза предвыборной агитации еще не началась, поэтому избиратели банально не знают, кто все эти люди. И все же они идут с фактического благословения лично Зеленского, которому здесь до сих пор верят, хотя и далеко не так, как еще год назад.

С другой стороны, недостаточная раскрученность – также и плюс для "зеленых" кандидатов, потому что если Верховная Рада более-менее обновляется со временем, то на местах меняются только флаги и команды, а персоналии остаются те же. А жители откровенно устали от такого расклада.

Отдельно добавлю, что мы пока получили лишь фамилии кандидатов, однако в ячейке партии не спешили говорить, кто пойдет на выборы городского совета, а кто – областного.