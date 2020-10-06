"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию на Волыни

Выдвижение кандидатов от «Слуги народа» на Волыни началось со скандала: претендента на кресло мэра Романа Бондарука не утвердили на большом съезде партии в конце августа. Это выглядело как неуверенность партийного руководства, которое не могло определиться с кандидатом до определенной даты

Выдвижение кандидатов от «Слуги народа» на Волыни началось со скандала: претендента на кресло мэра Романа Бондарука не утвердили на большом съезде партии в конце августа. Это выглядело как неуверенность партийного руководства, которое не могло определиться с кандидатом до определенной даты

Волынская область продолжает проект RegioNews, в котором рассказывается, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии.

На фото: Роман Бондарук

Первый номер партийного списка в городской совет Луцка и претендент на должность городского головы областного центра Роман Бондарук получил карт-бланш на участие в выборах чуть ли не в середине сентября, когда другие кандидаты уже активно "раскачивались". По слухам, в Киеве не могли принять окончательное решение, так как ожидали ответа от певца Сашка Положинского, которому якобы предложили возможность побороться за место мэра Луцка. И только тогда, когда не дождались от шоумена утвердительного ответа, вернули в строй Бондарука.

Такая "полулегитимность" не могла не отразиться на реноме кандидата, которому теперь предстоит не только доказывать свою потенциальную ловкость в кресле мэра, но и развеивать тени недоверия со стороны первых лиц "Слуги народа". Мало способствует мэрским перспективам Бондарука и в целом невысокий рейтинг президентской политсилы на Волыни, где уровень их электоральной поддержки едва достигает 12%. Тогда как "политический гегемон", партия "За майбутне", лидером которой является популярный на Волыни Игорь Палица, достигает 38%.

Впрочем, 12% поддержки непременно конвертируются в несколько депутатских мандатов для "Слуги народа". Это, конечно, не позволяет говорить о важности роли партии в будущих политических раскладах на уровне как областного центра, так и Волыни в целом. Но, учитывая близость с проектом Палицы - Коломойского, "слуг" в будущем вполне могут привлечь к формированию большинства в облсовете и Луцком горсовете.

Кандидат в мэры и первый номер городского списка "зеленых" кандидатов Бондарук является специалистом в коммунальном хозяйстве, поскольку построил карьеру на ниве предоставления соответствующих услуг. Сейчас он является руководителем Совета председателей ОСМД Луцка. А политически является выходцем из "Батькивщины" Юлии Тимошенко, от которой уже избирался местным депутатом. В первую десятку партии "Слуга народа", которую зарегистрировал теризбирком на выборах в городской совет Луцка входят: предприниматели, бухгалтер, политический обозреватель, первый заместитель начальника государственной экологической инспекции в Волынской области, председатель ассоциации ОСМД "Лучане", директор ООО "Брендборд", заместитель директора ООО "Сказочный дом" и еще один временно безработный.

Из примечательных личностей городского списка "Слуги народа" можно отметить Андрея Костенко, который был функционером местного движения КВН, является одним из руководителей общественного объединения "Волынский Актив Молодежи". Андрей длительное время, как можно понять из его резюме, был заробитчанином и жил в Испании.

Восьмой номер списка Сергей Ковальчук является владельцем фирмы-оператора наружной рекламы, которая оказывает услуги по размещению рекламы на бордах в Луцке и Ивано-Франковске, а девятый номер Юлия Сабатюк является коллегой кандидата в мэры Бондарука и возглавляет одно из луцких ОСМД и является председателем ассоциации объединений совладельцев многоэтажных домов.

В состав "зеленого" списка в областной совет Волыни вошло несколько более заметных личностей, ведь здесь есть и действующие депутаты, и состоятельные предприниматели.

На фото: Игорь Лисовский

Возглавляет волынских "слуг" Игорь Лисовский – лидер областной парторганизации и представитель инвестиционного бизнеса. Лисовский является выходцем из Донбасса, начал "осваивать" Волынь десять лет назад с организации здесь бизнеса по переработке овощей и ягод. А после потери всего нажитого на малой родине в результате российской агрессии в 2014-м, полностью перебрался в Луцк.

Также стоит упомянуть фамилия Николая Булиги - местного предпринимателя и действующего депутата облсовета, который избрался в 2015 году под флагами Радикальной партии Олега Ляшко. А №8 списка является глава Волынского областного центра занятости Роман Романюк, который был депутатом горсовета Луцка в каденции 2010-15 годов. И политические предпочтения он также менял довольно непринужденно: был членом партий "За Украину", "Ридне мисто", "БПП "Солидарность". Теперь вот влился в "Слугу народа".

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