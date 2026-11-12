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Борислав Береза украинский политик, общественный деятель, фигурант антикоррупционных расследований, бывший народный депутат Украины VIII созыва, с конца февраля по конец декабря 2014 года – представитель «Правого сектора». info@regionews.ua
12 ноября 2026, 17:40

"Мы ближе к миру как никогда": заявления, умноженные на коррупционные скандалы

12 ноября 2026, 17:40
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«Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом те, кто не верил, что это когда-нибудь закончится. Выжили только те, кто сфокусировался на своих делах, не дожидаясь того, что еще может произойти».
«Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом те, кто не верил, что это когда-нибудь закончится. Выжили только те, кто сфокусировался на своих делах, не дожидаясь того, что еще может произойти».
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Мы ближе к миру, чем нам кажется, — Зеленский, 24.09.24

Мы близки к миру как никогда за три года, - Зеленский, 02.02.25

У нас есть шанс закончить войну с Россией до зимы, - Зеленский, 23.09.26

У нас есть хороший импульс, чтобы найти решение до наступления нового года, - Давид Арахамия, 11.11.26

Все эти заявления не только дарят ложную надежду, но и подрывают моральный дух, когда люди видят, что обещанное властью не происходит. Подобные заявления, умноженные на коррупционные скандалы, несут вред. Следует вспомнить цитату известного австрийского психиатра, психотерапевта и бывшего узника нацистских концлагерей Виктора Франкла из его книги "Человек в поисках подлинного смысла":

"Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом те, кто не верил, что это когда-нибудь закончится. Выжили только те, кто сфокусировался на своих делах, не дожидаясь того, что еще может произойти".

Битва Украины с Россией, это аналог борьбы за выживание в концлагере. Ложная надежда, ложь и невыполненные обещания разрушают волю не хуже рашистских обстрелов. А сказать честно, что мы сразимся, чтобы выжить, а иначе Россия нас уничтожит, власть не может. Власть боится это сказать. И своими лживыми обещаниями, что война вот-вот закончится и несостоятельностью достичь обещанного, Зеленский с муртадами деморализуют людкой и подрывают моральный дух. Знает ли Зеленский об этом? Может быть, что знает. Возможно, что нет. Но когда человек сконцентрирован только на удержании власти, рейтингах и домике в Династии, то ему все равно, что не помогает ему получать желаемое.

Вместо честного взрослого разговора с украинцами и признания, что у нас нет другого варианта, чем бороться и выстоять, Зеленский снова предлагает очередную надежду на конец войны, как ту морковь, которую вешают перед ослом, им, чтобы он шел вперед, но которую никогда не получит.

Настоящий лидер должен сказать, что простого решения не существует, что война не закончится в ближайшее время и добавить что-то вроде слов Голды Меир "Если арабы сложат оружие, войны больше не будет. Если Израиль сложит оружие, больше не будет Государства Израиль", но у нас не лидер, а актер, играющий эту роль. И играет он плохо. Поэтому он снова лжет и обещает невыполнимое. Обещает и вредит этим. И, к сожалению, менять ничего в этом направлении не хочет и не планирует. Вскоре услышим очередные пустые обещания, которые будут деструктивно влиять на ситуацию в перспективе. К сожалению...

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переговоры РФ Украина война Зеленский
 
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