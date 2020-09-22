"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине

«Глубина проникновения» партии «Слуга народа» в Винницкой области довольно существенная, поэтому, по словам руководителя областной парторганизации Ирины Борзовой, ЗеКоманды будут бороться за представительство в 46 объединенных территориальных общинах из 63-х, которые создаются в регионе

«Глубина проникновения» партии «Слуга народа» в Винницкой области довольно существенная, поэтому, по словам руководителя областной парторганизации Ирины Борзовой, ЗеКоманды будут бороться за представительство в 46 объединенных территориальных общинах из 63-х, которые создаются в регионе

Фото: Facebook

RegioNews продолжает проект, в котором рассказывает о том, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии. На очереди – Винницкая область.

Винницкая "Слуга народа", как известно, находится под влиянием семьи Борзових. И прежде всего – Наума Барули, который является многолетним партнером Владимира Зеленского и его команды по КВН, "Лиги смеха" и кино - и телепроектам. Также Баруля долго был приближенным к телу Александра Маслякова. А нынешнему председателю Винницкой ОГА Сергею Борзову и лидеру местной организации партии Ирине Борзовой он приходится, соответственно, тестем и папой.

Городской и областной список

Итак, Сергея Борзова выдвинули №1 городского списка "Слуги народа" и претендентом на пост мэра Винницы. Он действительно имеет определенную популярность в городе, ведь долгое время также работал в шоубизнесе и известный здесь как директор команды КВН "Винницкие перцы".

На фото: Сергей Борзов

Впрочем, после многолетнего руководства командой, а потом и работы в российском творческом объединении "Александр Масляков и Компания", в 2014 году Борзову повезло попасть в административно-управленческую струю. Он стал заместителем Государственного управления делами. А в 2019-м, когда Зеленский стал президентом, Борзова подняли на одну ступень, сделав руководителем ГУД.

Однако меньше чем через год Борзова своим указом Зеленский отправил главой ОГА в Винницу – будто бы Борзов сам попросился "поднимать малую родину". Хотя на этот счет есть и другие, менее комплиментарные для нынешнего главы области, версии. Как бы то не было, но задачей Борзова на местных выборах является реализовать имеющийся на сегодняшний день рейтинг "Слуги народа" в 15% и завести отряд депутатов в Винницкий горсовет.

Из интересных участников местного списка "зеленых" кандидатов можно отметить также шоумена Александра Теренчука, известного как участник команды "Винницкие перцы" и одного из ведущих актеров телешоу "Однажды под Полтавой".

На фото: Александр Теренчук

Кроме этого в городском списке "Слуги народа" идет генеральный директор компании "Промавтоматика Винница" Михаил Ганчук, архитектор Виталий Плясовица, танцовщица Диана Подолянчук, предприниматель-благотворитель Сергей Плихта и участник АТО и меценат Константин Корженко.

Список "Слуги народа" в Винницкий облсовет будет вести Владимир Мазуренко, который является полковником авиации и членом экипажа крупнейшего в мире грузоподъемного самолета Ан-225 "Мрия". На второй позиций областного списка - кума Борзових Наталья Заболотная, которая также "по совместительству" является и первым заместителем председателя ОГА. Помогать завоевывать процент "Слуги народа" будет и известный в Виннице врач-ортопед со значительным научным бэкграундом Владимир Костюк. Известно, что он за 30 лет медицинской карьеры провел более 10 тысяч операций, издал более 20 научных работ, стал соавтором трех медицинских пособий и учебной книги.

Кто пойдет в ключевые ОТГ

Мощный отряд сформировали "слуги" и на выборах глав и членов ОТГ по всей области, закрыв своими кандидатами 46 из 63-х объединенных территориальных общин. Конечно, далеко не все претенденты являются известными и популярным и в своих общинах. Впрочем, кое-кто вполне может претендовать на победу.

Один из таких – действующий председатель Ильинецкой ОТГ Владимир Ящук. Он известен тем, что за время его каденции в городе открылись несколько инновационных производств. От "Слуги народа" также будет баллотироваться действующий мэр Казатина Александр Пузырь, который в прошлый раз выдвигался от "Батькивщины". Местные журналисты утверждают, что Пузырь имеет достаточно большой антирейтинг, ведь не смог за годы своей каденции доказать свои хозяйственные способности и благоустроить город. Это может помешать ему переизбраться.

В Бершади действующего городского голову также подтянули под знамена "Слуги народа". Михаил Кольченко руководит городом с 2006 года. Последний раз, в 2015 году, он избирался от Аграрной партии, теперь имеет шансы выиграть и мандат председателя Бершадской ОТГ.

Среди других кандидатов на должности глав ОТГ много представителей так называемой номенклатуры: кто-то работает в городском совете, кто-то в службе занятости. У некоторых за плечами несколько каденций сельского или поселкового головы, а некоторые – постоянно депутат. Среди "зеленых" выдвиженцев немало тех, кто уже пробовал свои силы на выборах различных уровней. Поражает также и калейдоскопичность их партийного прошлого кандидатов – в винницкую "Слугу народа" вливаются бывшие члены как известных, так и экзотических партий. А некоторые вообще имеют в закромах и по несколько партийных билетов.

В общем, такой принцип формирования команды является абсолютно традиционным для любой партии власти, в которую после победы вливаются "проверенные кадры". Просто на актуальном примере Винницкой области этот феномен является особенно заметным.

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