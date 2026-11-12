На восстановление энергосистемы Украины может потребоваться 20 лет
Для возобновления украинской энергосистемы после российских атак может потребоваться около 20 лет. При этом вернуть ее до довоенного уровня, вероятно, не удастся
Об этом рассказал энергоэксперт Юрий Корольчук в интервью RegioNews.
По его словам, из-за масштабных повреждений восстановление старых тепловых электростанций уже не будет эффективным. Украине же необходимо построить пять новых газовых ТЭС общей мощностью 3 ГВт.
В мирное время строительство одной такой станции занимает 5-6 лет. Однако в нынешних условиях реализация всего проекта может растянуться на два десятилетия.
Эксперт прогнозирует, что в лучшем случае Украина сможет возобновить годовое производство электроэнергии до 100 млрд кВтч против довоенных 150 млрд.
Напомним, в результате массированной российской атаки в ночь на 12 ноября разрушение зафиксировали в восьми областях Украины. Основными целями неприятеля стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.