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12 ноября 2026, 18:31

На восстановление энергосистемы Украины может потребоваться 20 лет

12 ноября 2026, 18:31
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Иллюстративное фото: pixabay
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Для возобновления украинской энергосистемы после российских атак может потребоваться около 20 лет. При этом вернуть ее до довоенного уровня, вероятно, не удастся

Об этом рассказал энергоэксперт Юрий Корольчук в интервью RegioNews.

По его словам, из-за масштабных повреждений восстановление старых тепловых электростанций уже не будет эффективным. Украине же необходимо построить пять новых газовых ТЭС общей мощностью 3 ГВт.

В мирное время строительство одной такой станции занимает 5-6 лет. Однако в нынешних условиях реализация всего проекта может растянуться на два десятилетия.

Эксперт прогнозирует, что в лучшем случае Украина сможет возобновить годовое производство электроэнергии до 100 млрд кВтч против довоенных 150 млрд.

Напомним, в результате массированной российской атаки в ночь на 12 ноября разрушение зафиксировали в восьми областях Украины. Основными целями неприятеля стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

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