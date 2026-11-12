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12 ноября 2026, 00:55

Украинская ведущая попала в ДТП: ее готовят к операции

12 ноября 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Ведущая проекту "Ближе к звездам" попала в ДТП. Натали Солоник рассказала о серьезных последствиях

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

ДТП произошло в ночь на 8 ноября. Натали Солоник рассказала, что тогда она возвращалась со съемок и спала на заднем сиденье автомобиля. Внезапно очнулась от того, что машину начало крутить. После этого автомобиль начал неконтролируемый разворот. Сработали подушки безопасности.

"Смотрю на то, что осталось от машины, и понимаю, что этот день для меня мог стать последним. Но, пожалуй, у меня еще есть другие планы, за что я ему безгранично благодарна", - говорит ведущая.

Она рассказала, что после ДТП медики обнаружили у нее многочисленные кровоподтеки, а также травму шейного отдела позвоночника: перелом между четвертым и пятым позвонками со смещением. Также ему больно двигать правой рукой.

"Правой рукой двигаю, но пока это очень больно. Поэтому сегодня готовлюсь к операции", - говорит Натали Солоник.

Напомним, ранее актриса Ксения Мишина повредила свой новый автомобиль. В соцсети она показала, как сейчас выглядит ее машина.

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