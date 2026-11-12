Во Львовской области из окна шестого этажа выпала 14-летняя девушка
В Сокольниках во Львовской области погибла 14-летняя девушка, выпавшая из окна квартиры на шестом этаже многоквартирного дома
Об этом LVIV.MEDIA сообщили в полиции Львовской области, передает RegioNews.
Трагедия произошла вечером 10 ноября на улице Трускавецкой.
По предварительной информации, она выпала из окна собственной комнаты. От полученных травм она погибла на месте происшествия.
По этому факту правоохранители открыли уголовное производство с примечанием "самоубийство". Обстоятельства происшествия устанавливают.
Напомним, в Винницкой области 15-летний подросток выпал из окна четвертого этажа. Спасатели сняли юношу с крыши и передали медикам "скорой". Подростка госпитализировали.
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