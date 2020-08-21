"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье

Действующий председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин отказался от участия в выборах мэра, поэтому партийные лидеры «Слуги народа» сделали ставку на человека Богуслаева

Действующий председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин отказался от участия в выборах мэра, поэтому партийные лидеры «Слуги народа» сделали ставку на человека Богуслаева

RegioNews продолжает проект, в котором будет рассказывать о том, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии.

Во второй серии нашего цикла - представители Запорожского областой ячейки "Слуги народа". 19 августа здесь назвали имена потенциальных кандидатов на должности депутатов в Запорожские областную и городскую раду и в мэры Запорожья. Презентовать их приехал лично президент Владимир Зеленский.

Следует отметить, что сама рабочая поездка главы государства в город казацкой славы завершилась небольшими скандалами и возмущением горожан в соцсетях. Во-первых, его визит априори был немного странным: Зеленский не провел никаких совещаний, а пребывания президента в Запорожье свелось лишь к посещению национального заповедника "Хортица", общением с ветеранами и "ревизией" строительства запорожских мостов. Основным же событием де-факто стала именно презентация "зеленых" кандидатов на выборы. И все это действо проходило под партийными флагами "Слуги народа" и за деньги налогоплательщиков.

Второй момент – впервые за много лет аккредитация местных СМИ была выборочной. Так, на мероприятие не попали журналисты из пула действующего мэра Запорожья Владимира Буряка и те, кто открыто поддерживает пятого президента Украины Петра Порошенко. По официальной версии департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА, так случилось из-за того, что аккредитацию проводил Офис президента, а не местные чиновники, как было раньше. И хотя в обладминистрации перед журналистами извинились, осадок все же остался. Потому что даже при Януковиче такого не было, и на официальные мероприятия с участием первых лиц государства пускали всех.

На фото: кандидаты от ЗеКоманды

Но вернемся к истинной цели визита Зеленского, во время которого были представлены кандидаты от ЗеКоманды на должность городского головы и в областной и городской советы.

Итак, начнем с "зеленого" выдвиженца в кресло мэра Запорожья Виталия Тишечка. Он - такая себе темная лошадка, действующий депутат Запорожского горсовета от партии "Новая политика", несколько месяцев назад был назначен запорожским вице-губернатором. Сам по себе Тишечко в этом политическом раскладе – персона очень интересная. Прежде всего, потому, что считается очень близким к известному запорожскому "красному директору", недавнему владельцу завода "Мотор Сич" и народному депутату нескольких созывов Вячеслава Богуслаева. Того самому Богуслаева, который продал стратегическое предприятие китайцам, а государство теперь пытается оспорить решение о продаже и фактически национализировать предприятие. Так что появление Тишечка в "Слуге народа" стала некой неожиданностью.

На фото: Виталий Тишечко

Тем временем инсайдеры RegioNews в запорожском политикуме уверяют: здесь нет ничего удивительного. Мол, то, что именно Тишечко пойдет на выборы, было очевидным. Во-первых, он реально может составить конкуренцию действующему мэру Буряку, который пока что имеет очень хорошие рейтинги. Во-вторых, именно Богуслаев согласился взять на себя финансирование кампании своего бывшего сотрудника (Виталий Тишечко долгое время работал в структурах Богуслаева), а также финансово помочь всем запорожском отделения партии "Слуга народа", которые испытывает в этом большую потребность. В свою очередь Богуслаев якобы получил гарантии того, что в случае победы Тишечко ему будут предоставлены определенные преференции. Какие именно, RegioNews расскажет в следующих материалах.

Глава ОГА Виталий Боговин идет первым номером в списке партии "Слуга народа" в облсовет. Это – известный запорожских фермер, который занял должность председателя ОГА не так уж и давно. По нашим данным, именно Боговин должен идти на выборы мэра Запорожья, однако в последний момент передумал. Говорят, отговорили от участия в мэрской гонке его советники по политическим вопросам. Аргументация банальна и проста: Боговин с Буряком работали на одном электоральном поле, они примерно одного возраста, оба - "крепкие хозяйственники", оба сделали себя "с нуля". То есть – почти одинаковые, но у Буряка - большая узнаваемость и рейтинги, поэтому Боговин имел все шансы проиграть.

На фото: Виталий Боговин

Александр Машинский идет третьим в списке запорожской команды "Слуги народа" на местных выборах. Ныне он – депутат Запорожского облсовета, в свое время прошел от "Европейской солидарности" Сам живет и работает в фактически прифронтовом Бильмацком районе (ранее – Куйбышевский), занимается бизнесом. Следует отметить, что в этом районе фирмы, аффилированные с господином Боговиным, имеют тысячи гектаров земли. Кстати, согласно декларации г-на Машинского, он является гривневым миллионером.

Юрий Капустянский, который также оказался в партийном списке "слуг", тоже занимается предпринимательской деятельностью. Однако работу с дебитами-кредитами господин кандидат успешно совмещает с политической деятельностью, потому что является председателем областного избирательного штаба "Слуги народа" на Запорожье. На парламентских выборах 2019 года баллотировался в Верховную Раду по спискам "слуг", но мандат так и не получил.

На фото: Виктор Тлеуш

В список "зеленых" кандидатов есть и несколько перебежчиков. Так, баллотироваться от президентской политсилы будет бывший член "Самопомощи" Виктор Тлеуш, человек - широко известная в узких кругах. Кроме того, он является директором местного запорожского интерната, был помощником заместителя председателя облсовета Владислава Марченко, который постоянно попадал в скандалы – то его обвиняли в отмывании денег на строительстве школьных стадионов, то называл девушек, носящих короткие юбки, шлюхами, то публично унижал журналистов в соцсетях.

На фото: Дмитрий Гладкий

Еще один так называемый перебежчик – юрист Дмитрий Гладкий. Был членом и активистом УКРОПа, однако в какой-то момент решил изменить свои политические взгляды и перейти на сторону "зеленых". Баллотировался в Верховную Раду, но проиграл мастодонта местной политики – єкс-меру Мелитополя Сергею Миньку.

В "зеленом" списке есть также местные врачи, учителя и активисты, однако их фамилии, мягко говоря, не настолько известны, чтобы они имели хорошие шансы выиграть какие-то выборы. Впрочем, единственное, на что остается надеяться всем этим людям – это рейтинги "Слуги народа", которые еще не окончательно просели.