"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Полтавщине

Полтавчане давно уже вычислили кандидата в мэры от «Слуги народа» Сергея Иващенко по бордам и сумкам-шоперам с его именем, на которые обменивали заполненные анкетки с фамилиями-телефонами и предложениями для улучшения города. И вот уже традиционное стечение обстоятельств: в Полтаве местную «ЗеКоманду» также представили во время визита президента Владимира Зеленского

Полтавчане давно уже вычислили кандидата в мэры от «Слуги народа» Сергея Иващенко по бордам и сумкам-шоперам с его именем, на которые обменивали заполненные анкетки с фамилиями-телефонами и предложениями для улучшения города. И вот уже традиционное стечение обстоятельств: в Полтаве местную «ЗеКоманду» также представили во время визита президента Владимира Зеленского

RegioNews продолжает проект, в котором рассказывает о том, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии. На очереди – Полтавщина.

Сергей Иващенко

Именно это имя открывает список ТОП-кандидатов. Застройщик, основатель спортивного клуба "Полтава", претендент на кресло мэра Полтавы от "Слуг народа" наиболее известен в первой своей ипостаси – застройщик.

На фото: Сергей Иващенко (слева)

Он является владельцем частного предприятия "ИСВ" и совладелецем и директором общества "Строительная компания "Комбинат производственных предприятий". На территории Щербановской ОТГ (к слову, Иващенко – депутат Щербановской сельского совета) за восемь лет "КПП" построил микрорайон "Садовый": с муралами на стенах новостроек и сухим фонтаном. Этот микрорайон входит в состав Щербановской ОТГ, однако в отношении благоустройства – далеко впереди Полтавы. Однако это говорит не о том, что новый "Садовый" – образец благоустройства и комфорта, а, скорее, о крайне низком уровене благоустройства областного центра. Относительно узнаваемости кандидата, то она у него больше в Рассошенцах, чем в Полтаве, хотя после того, как "Комбинат производственных предприятий" выиграл аукцион по аренде земли под строительство на Браилках, все может измениться – часть квартир в новых домах дадут пострадавшим вкладчикам многострадального долгостроя на бульваре Боровиковского. А это уже для полтавчан - аргумент.

Впрочем, когда это будет (и будет ли) - неизвестно. Известно лишь, что на арендованном участке построят многоэтажки. Кроме того "КПП" получит право достроить и многоэтажку на Огнивке, которую еще в 2008 году начала возводить "Корпорация "Полтавбудинвест". Инвестировали в строительство 80 полтавских семей, которые, когда выигранный на аукционе земельный участок будет застроен, получат квартиры того же метража, которые должны были бы получить в долгострое. Чтобы компенсировать убытки, согласно утвержденного детального плана территории "Комбината производственных предприятий" позволят достроить к брошенной многоэтажки еще один подъезд. Итак, в любом случае Иващенко в накладе не останется.

Сергей Порчирян

И снова строитель. Кандидат на должность мэра Кременчуга. Сергей Порчирян – состоятельный кременчугский бизнесмен, сфера его деятельности – строительный бизнес. В течение последних пяти лет активной политикой в Кременчуге не занимался, но в свое время был депутатом Кременчугского горсовета (член фракции коммунистов), а еще на общественных началах работал помощником нардепа Сергея Каплина.

На фото: Сергей Порчирян (слева)

Какой он политик? Кто знает. Среди проблем Кременчуга называет отсутствие заказов для Кременчугского вагоностроительного завода, Краза и Кредмаша, подчеркивает необходимость развития образования, культуры и спорта. И, конечно, заявляет о насущной необходимости строительства нового моста через Днепр.

Кстати, проблема Крюковского моста в Кременчуге далеко не новая. Еще в советский период, более 40 лет назад, жители города собирали собственные средства на строительство нового моста через Днепр. За время украинской независимости во время каждых выборов этот многострадальный мост кандидаты в депутаты разного пошиба "таскают в зубах".

Алена Гончаренко

Чуть ли не единственный кандидат от "Слуги народа", относительно которого не все полтавчане спрашивают: "Кто это?". Активистка, исполнительный директор ОО "Полтавская платформа", региональный координатор многих всеукраинских проектов, соучредитель интернет-ресурса "Змист" Алена Гончаренко несколько лет подряд занимается проблемой Приречного парка в Полтаве. Возможно, именно с ее подачи о нем говорил и президент, находясь в Полтаве.

На фото: Алена Гончаренко

Однако набережная возле Ворсклы, к сожалению, - не главная проблема в Полтаве. Есть еще жилищно-коммунальные (и они - самые масштабные), бюджетные вопросы, проблемы с дорогами: список можно продолжать и продолжать. С проблемой Приречного парка Гончаренко, без сомнения, справится. А как быть с другими, не имея управленческого опыта? И если кандидатка таки станет депутатом, это и будет приобретением опыта в самоуправлении, и вхождением в политикум Полтавы. А на следующих выборах (почему бы и нет?) можно попробовать реализовать и мэрские амбиции.

Григорий Оксак

Это имя полтавчанам тоже известно – главный врач Полтавской областной клинической больницы им. М. В. Склифосовского. Знают его и как врача, и как управленца – больница стала центром Восточного госпитального округа, реорганизована в коммунальное предприятие и занято пилотного проекта всеукраинского значения.

На фото: Григорий Оксак

Именно в Полтавской областной больнице первыми в Украине посчитали, сколько стоит лечение пациентов в различных отделениях (расходы на лекарства, на работу врачей и персонала, энергоносители и расходные материалы). За управление клиникой Оксаком там начали ремонты отделений – а этого не делали с 1970-х годов. Но где ремонты, там не обходится без скандала. Так, год назад следователи Нацполиции в Полтавской области росследовали факт растраты средств Всемирного банка должностными лицами областной больницы и департамента здравоохранения Полтавской ОГА. Оказалось, что еще в 2015 году Полтавский облсовет согласовал получение 41 млн долларов от Всемирного банка на улучшение оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями с целью уменьшения смертности. Областная больница в рамках проекта приобрела оборудование стоимостью 2 млн грн.

А теруправления Счетной палаты, проведя аудит сотрудничества департамента здравоохранения ОГА и Всемирного банка, выявило, что оборудования нет. И хотя Григорий Оксак показал журналистам, что оборудование есть, объяснив, что аудиторы не нашли его, потому что тогда никто не знал, какое оно на вид, – осадочок, как говорится, остался. Тем более, что еще ранее областная больница заказывала материалы для гемодиализа крови на 21 млн грн у предприятия, семья основателя которого "одалживала" деньги советнику Валерия Головка – бывшего председателя Полтавской ОГА.

Остальные

Полтавчанам имена даже тех кандидатов в местные советы, о которых уже шла речь, известны не слишком. Или далеко не всем. Что уж говорить о других. Хотя справедливости ради стоит отметить: в некоторых кругах их знают. Скажем, основатель и исполнительный директор Института аналитики и адвокации, основатель интернет-издания "Трибуна" Юрий Нестуля известен тем, кто с ним сотрудничает. А директор ООО "ТД "Полтавский автоагрегатный завод" Андриан Литовченко – не только работникам завода, но и сторонникам здорового образа жизни (он – участник многих беговых марафонов и соревнований по триатлону IRONMAN).

Председатель общественного союза "Полтавская ассоциация бизнеса" Ирина Бессарабова известна тем, что в начале эпидемии коронавируса присоединилась к борьбе бизнесменов с болезнью: наладили сотрудничество напрямую с Китаем – заключили договор на закупку тестов на коронавирус и десять ИВЛ для полтавских больниц. Доцентка кафедры конституционного, административного, экологического и трудового права Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Марина Грекова и главный врач Хорольской центральной районной больницы Михаил Виноград, без сомнения, широко известные своим студентам и пациентам. Правда, политтехнолог, юридический консультант информационного центра Минюста и советник председателя Одесского облсовета Александр Смирнов должен быть известен самому широкому кругу читателей, но, видимо, не в Полтаве.

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