"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине

Партия «Слуга народа» вступает в избирательную борьбу с действующей властью города Тернополя с не слишком радужными ожиданиями: действующего мэра Сергея Надала, по оценкам социологов, поддерживает чуть ли не две трети активных избирателей города. Зато представителю партии президента на старте кампании «давали» не больше 7%

Партия «Слуга народа» вступает в избирательную борьбу с действующей властью города Тернополя с не слишком радужными ожиданиями: действующего мэра Сергея Надала, по оценкам социологов, поддерживает чуть ли не две трети активных избирателей города. Зато представителю партии президента на старте кампании «давали» не больше 7%

Тернопольская область продолжает проект RegioNews, в котором рассказывается, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии.

Чтобы как-то уравновесить шансы и попробовать запустить "зеленую" торпеду во второй тур мэрских выборов в Тернополе, на Банковой решили выдвинуть кандидатом шоумена из кварталовской обоймы, чье лицо является наиболее узнаваемым из всей когорты потенциальных претендентов на мэрское кресло, кто мог бы мог стать флагманом тернопольской ЗеКоманды.

"Кум Витя" – кандидат в мэры

Итак, кандидатом на должность городского председателя Тернополя на прошлой неделе местная организация президентской партии выдвинула актера Виктора Гевка, которого любители юмористических телешоу знают в основном по роли кума Вити из сериала "Однажды под Полтавой". Плюс за его плечами – старший брат Владимир Гевко, который в прошлом году избрался нардепом на местном мажоритарном округе №167 с центром в Чорткове, а ныне возглавляет тернопольский областной филиал партии "Слуга народа".

Впрочем, Гевко также известный в городе как конферансье и тамада, чьи услуги пользуются спросом и хорошо оплачиваются. Поэтому медийное лицо Гевка непременно сыграет в плюс как на выборах мэра, так и при избрании депутатов горсовета Тернополя, облсовета и других объединенных территориальных общин области. Остается только вопрос, насколько большим окажется этот "плюс" и хватит ли его, чтобы втянуть Гевка во второй тур. Если, конечно, Сергей Надал не победит еще в первом.

Предвыборная риторика Гевка и его команды тем временем воспроизводит традиционную для "зеленых" кандидатов программу по строительству "нью-васюки". Шоумен-претендент на первое место в своем плане по построению Нью-Тернополя ставит развитие туризма, благодаря которому планирует привлечь сонмы туристов с тугими кошельками. И такая расстановка прерогатив не является удивительной, поскольку кроме шоубизнеса Гевко является бенефициаром туристического агентства "Фантастик Тревел".

"Мы займемся тем, к чему раньше не было должного внимания – промоушеном и пиаром города Тернополя как туристического города. Нужно привлечь инвесторов, которые создадут в городе дополнительные туристические якоря. Предоставить бизнесу привлекательные и комфортные условия для развития туристической инфраструктуры. Все это позволит обеспечить поток туристов в Тернополь, позволит наполнить бюджет и вообще поднимет уровень прибыли и дохода тернополян", - такой нехитрый рецепт счастливого будущего города озвучил кандидат от "Слуги народа" на представлении команды кандидатов.

Строители "зеленого будущего"

На фото: Владимир Труш

Первым номером команды "Слуги народа" в Тернополе во время презентации было названо главу области Владимира Труша. Он, вероятно, будет лидером списка кандидатов в Тернопольский облсовет.

Кроме Труша и Гевка в списках мы увидим доктора экономических наук Оксану Пастух, которую в партии позиционируют как знатока местных финансов и способов использования бюджетных средств. А также адвоката Игоря Жминку, который в 2019-м руководил избирательным штабом Владимира Зеленского на Тернопольщине, руководил областной организацией партии и даже считался реальным кандидатом на пост лавы ОГА летом прошлого года. Но с этим не сложилось, да и из руководства парторганизацией Жминку вскоре "попросили". Теперь он попробует свои силы на местных выборах.

Обязательный врач в любом списке "Слуги народа" - Владимир Семерез, основатель и главный врач "Лечебно-диагностического центра "Мой доктор", заведующий хирургическим отделением поликлиники №1. Будет баллотироваться в Тернопольский горсовет. А врачом областного списка "слуг" станет глава Кременецкой районной коммунальной больницы Павел Кисель.

"Кошелек" тернопольской ЗеКоманды, председатель областного избирательного штаба партии Ярослав Захарков одновременно является заместителем начальника по развитию дорог Службы автомобильных дорог в Тернопольской области. И такое сочетание, учитывая масштабное "Большое строительство", позволяет нам составить представление о Захаркове как об одном из самых влиятельных персонажей в тернопольской команде "Слуги народа".

В общем тернопольские списки, по крайней мере обнародована на сегодня их часть, является образцом "чистоты" претендентов – мало на кого из них есть хотя бы на щепотку качественный компромат. Правда, это не защищает избирателей от проявления в будущем в советах Тернопольщины своих иванисовых и юрченков.

Тем временем, социологические исследования уверяют, что даже без первого кресла в тернопольской мэрии "слуги" смогут сформировать свои отряды в советах. По крайней мере третье место, после до сих пор популярной здесь "Свободы" и традиционно влиятельной на Галичине "Европейской солидарности", социологи "слугам" обещают. Этого будет мало, чтобы навязать "старшим товарищам" свою игру, но мутить воду сподвижникам Зеленского иногда будет удаваться.

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