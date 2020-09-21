"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Одесской области

Отряд «Слуги народа» в походе в Одесский горсовет возглавляет известный актер и шоумен Олег Филимонов, а главным «зеленым» кандидатом в борьбе за место в Одесском облсовете стал министр здравоохранения Максим Степанов

Отряд «Слуги народа» в походе в Одесский горсовет возглавляет известный актер и шоумен Олег Филимонов, а главным «зеленым» кандидатом в борьбе за место в Одесском облсовете стал министр здравоохранения Максим Степанов

RegioNews продолжает проект, в котором рассказывает о том, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии. На очереди – Одесская область.

Такой представительный состав президентской команды в Одессе и области мог бы только порадовать глаз рьяного сторонника шестого президента. Если бы за этими уважаемыми представителями партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" не просматривалась фигура Игоря Палицы – лидера партии "За майбутне". Политические наблюдатели уже открыто говорят, что Одессу Банковая, как и некоторые другие регионы, по-дружески уступила политическому проекту, за которым торчат уши "серого кардинала" Игоря Коломойского.

ЗеКоманда одесских КВН-щиков

На фото: Олег Филимонов

Итак, кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа" является народный артист и доктор филологических наук Олег Филимонов. Перед ним стоит задача составить достойную конкуренцию действующему одесскому градоначальнику Геннадию Труханову и завести в горсовет Одессы как можно больше "штыков". О выигрыше Филимонова, учитывая сегодняшнюю социологию, пока речь не идет, ведь Труханов пользуется поддержкой одесситов на уровне 50%. Правда, нельзя списывать со счетов и большой антирейтинг Труханова, ведь во втором туре он может сыграть на пользу конкурента – Филимонова, если тому удастся обойти других кандидатов и добраться до финала соревнований. Но, повторимся, цель "Слуги народа" в Одессе - взять свои "законные" 15-25% и завести в городской совет с десяток депутатов.

На фото: Вадим Мороховский

В первой пятерке представленных кандидатов есть достаточно известные в городе и за его пределами фамилии. Из числа тех, кто заслуживает на особое внимание – банкир и совладелец сети супермаркетов Fozzy Group ("Сильпо", "Фора" и "Фоззи") Вадим Мороховский, который находится в списке самых богатых и влиятельных одесситов. Он занимается благотворительностью, организует шахматные турниры, спонсирует проект "Что? Где? Когда?" и одесский КВН. Также банкир Мороховский увлекается искусством (он - основатель Музея современного искусства Одессы) и является вице-президентом еврейской общины Одессы.

С Зеленским Мороховский связан именно через КВН. А связующим звеном между ними является одесский КВН-шник Александр Андросов, которому президент настойчиво предлагал баллотироваться в мэры Одессы перед тем, как остановиться на кандидатуре Филимонова. Недавно Андросов получил должность заместителя министра молодежи и спорта в правительстве Дениса Шмыгаля, но, похоже, до сих пор не реализовал этот "сертификат" и не занял принадлежащий ему кабинет в министерстве. Известно также, что он прочно погружен и в одесские выборы.

Кроме Мороховского в списке "Слуги народа" до Одесского горсовета фигурируют заместитель директора художественного музея Одессы Александра Ковальчук, шахматистка Наталья Жукова и ректор Одесского национального университета имени Мечникова Игорь Коваль. Все эти люди в той или иной степени связаны с Мороховским. И будут работать в новой раде в определенном фарватере.

Надо сказать, что Филимонов и Мороховский с Андросовим являются представителями разных групп. Мороховский и Андросов с самого начала избегали необходимости ссориться с Трухановым – им интересно на данном этапе усилиться во власти, но в "войне" они участие брать не готовы. Зато Зеленский имел целью вычистить нынешнего городского голову из города и, похоже, не оставляет надежды это сделать – если не руками КВН-шников, так других деятелей.

Степанов и тень Палицы

На фото: Максим Степанов

По данным инсайдерских источников, Филимонов – креатура лидера партии "За майбутне" и бывшего председателя Одесской ОГА Игоря Палицы. Палица и его бизнес-партнер Коломойский рассматривают Одессу как один из своих "кормовых" полигонов, а Филимонов – попытка немного потеснить в городе других игроков. Поэтому участие артиста-филолога в избирательной борьбе может рассматриваться как уступка Коломойскому со стороны президента. Но еще большей уступкой со стороны Зеленского является то, что "Слуга народа" отдает на откуп Палицы выборы в областной совет, где список президентской партии возглавит кум лидера "За майбутне", министр охраны здоровья Максим Степанов.

На фото: Сергей Колебошин

Кроме министра в списке в облсовет фигурирует нынешний нардеп Сергей Колебошин, который работал у Степанова заместителем во время его председательства в Одесской ОГА. Других участников списка также в большинстве своем можно отнести к группе влияния Палицы-Коломойского.

Третьим номером областного списка "Слуги народа" на Одесщине является предприниматель Григорий Диденко - муж нардепа от "СН" Юлии Диденко, которая в Раде голосует преимущественно в унисон с депутатами, которых относят к "группе Коломойского" в парламентской фракции монобольшинства.

Четвертой в списке идет депутат местного облсовета от "Оппозиционного блока" Ирина Ковалиш, которую трудно было назвать симпатиком Зеленского на выборах прошлого года. Но, видно, что-то изменилось в позиции депутата.

замыкает первую пятерку кандидатов директор одесского областного департамента социальной и семейной политики Лилия Коваленко. Она является человеком Степанова, который назначил ее на должность директора департамента через три месяца, как стал главой Одесской области. Эту должность она занимает до сих пор.

Похоже, идя в облсовет двумя колоннами ("Слуга народа" и "За майбтне") дуэт Палица-Коломойский хочет потеснить там представителей так называемой "гвардии регионалов" и создать крепкий очаг своего влияния. Не исключено при этом, что в случае утраты Степановым кресла министра, он может перейти после выборов на свою прежнюю должность - председателя ОГА, или попытаться возглавить областную раду после ее формирования.

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