"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского во Львовской области

Партия «Слуга народа» не может похвастаться большой популярностью во Львове и области. Это связано с традиционно невысоким рейтингом в этом регионе действующего президента

Партия «Слуга народа» не может похвастаться большой популярностью во Львове и области. Это связано с традиционно невысоким рейтингом в этом регионе действующего президента

Фото: Facebook

RegioNews продолжает проект, в котором рассказывает о том, кто и как будет пытаться получать доверие избирателей осенью этого года от президентской партии. На очереди – Львов.

Если в первом туре президентских выборов-2019 Владимир Зеленский получил большинство голосов избирателей во всех областях за исключением трех галицких, то во втором туре он победил еще и на Ивано-Франковщине и Тернопольщине. Единственным регионом, где Зеленского не поддержали, была именно Львовщина, где более 60% избирателей проголосовали за Петра Порошенко. Сегодня эта область продолжает оставаться политической вотчиной пятого президента, где сосредоточено большинство его сторонников.

По данным всех социологических исследований "Европейская солидарность" будет иметь наибольшие фракции во Львовском облсовете и совете Львовской ОТГ. Поэтому "Слуга народа", имея значительный админресурс в виде президентской вертикали власти, несмотря на это начинает избирательную кампанию в не слишком комфортных условиях. Возможно, именно поэтому "зеленых" кандидатов поручили повести в "бой" лично председателю Львовской ОГА Максиму Козицькому, который также руководит областным центром "Слуги народа" и возглавляет партийный список кандидатов в облсовет.

Назначенный на должность в феврале, бизнесмен Козицкий до этого времени не был известен широкой общественности. Перед этим он работал директором ряда компаний в области зеленой энергетики, в 2019 году задекларировал 2,4 млн грн дохода, 1,6 млн грн наличности и энергетические компании. При этом двое из нынешних заместителей Козицкого ранее также значились в его фирмах.

Это уже не первая попытка Козицкого попасть в местную политику. Ранее он выдвигался "Фронтом перемен" кандидатом в депутаты Львовского горсовета. Также интересно, что во время предыдущих местных выборов-2015 нынешний председатель ОГА и лидер львовских "слуг народа" баллотировался во Львовский облсовет от партии "Самопомощи" мэра Львова Андрея Садового.

К тому же трудно воспринимать Максима Козицкого как самостоятельную фигуру, учитывая личность его отца - руководителя группы компаний "Эко-Оптима" и "Захиднадрасервис", которые работают в сфере энергетики. Солнечные и ветроэлектростанции львовского бизнесмена Зиновия Козицкого в прошлом году сгенерировали электроэнергии на 655,4 млн грн. Один из богатейших предпринимателей области попал в ТОП-10 владельцев украинских зеленых электростанций, которые в 2019-м получили наибольшую прибыль.

Но это - не главный бизнес Козицкого-старшего. Его главные активы расположенные во Львовской и Ивано-Франковской областях, где зарегистрирована группа компаний "Захиднадрасервис". Они занимаются добычей нефти, торговлей топливом и техническими услугами в области добычи газа и нефти. Поэтому в прошлом львовский губернатор был просто работником в отцовском бизнесе. Сейчас все пять советников, которых выбрал себе Козицкий-младший, касаются его прежнего бизнеса или работали или работают на его отца.

Кроме Максима Козицкого в первой десятке списка "Слуги народа" к Львовского облсовета - двое его заместителей, это – Юрий Холод и Юрий Бучко. А также двое руководительниц департаментов ОГА – Елена Василько и Юлия Шопская и военный комиссар Львовского областного военного комиссариата Александр Тищенко. Компанию им составляют двое доверенных лиц Зеленского во время президентских выборов – Роман Фединяк и Елена Остимчук. Стоит также вспомнить в областном списке наличие главного эпидемиолога Львовщины Натальи Иванченко-Тимко.

Не менее интересен список "Слуг народа" до совета Львовской ОТГ, а точнее его первые две персоны. Это - двое действующих городских депутатов, которые попали в горсовет как выдвиженцы партии "Самопомощь" и недавно вышли из партийной фракции. Так, первым номером идет Тарас Клефа - заместитель начальника медицинской части Военно-медицинского клинического центра Западного региона. Он также является кандидатом на должность городского председателя Львова.

Клефа является участником АТО. В конце августа он победил в партийном праймериз как кандидат на должность главы Львовской ОТГ, при этом он соперничал со своим коллегой из городского совета, еще с одним выходцем из "Самопомощи" Олегом Березой, который сейчас занимает должность начальника Службы автомобильных дорог Львовской области.

Относительно Львова, то здесь ситуация у "слуг" особенно печальная. Судя по социологическим исследованиям, сейчас в горсовет они не попадают, а рейтинг Кльефы как кандидата в мэры не позволяет ему даже попасть в тройку фаворитов гонки. Впрочем, из городского списка стоит упомянуть еще начальницу отдела Львовской дирекции АО "Укрпочта" Ирину Чех и командира воинской части Нацгвардии Сергея Шуляка.